Жилой комплекс Nirvana

Nirvana Residences — это коллекция стильных и современных вилл в одном из самых привлекательных районов Пафоса, Кипр. Проект предлагает продуманные планировки, высококачественную отделку и гармоничное сочетание внутреннего и внешнего пространства. Просторные виллы с частными бассейнами, ухоженными садами и панорамными видами на море обеспечивают максимальный комфорт и приватность. Отличная локация рядом с пляжами, школами и инфраструктурой делает Nirvana Residences идеальным выбором для постоянного проживания или инвестиций в курортную недвижимость.