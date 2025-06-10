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Жилой комплекс Nirvana

Kiti, Кипр
от
$831,634
BTC
9.8921262
ETH
518.4886284
USDT
822 224.0952301
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
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ID: 26419
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Ларнака
  • Город
    Kiti

О комплексе

Nirvana Residences — это коллекция стильных и современных вилл в одном из самых привлекательных районов Пафоса, Кипр. Проект предлагает продуманные планировки, высококачественную отделку и гармоничное сочетание внутреннего и внешнего пространства. Просторные виллы с частными бассейнами, ухоженными садами и панорамными видами на море обеспечивают максимальный комфорт и приватность. Отличная локация рядом с пляжами, школами и инфраструктурой делает Nirvana Residences идеальным выбором для постоянного проживания или инвестиций в курортную недвижимость.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 1 088.0
Цена за м², USD 764
Цена квартиры, USD 831,634

Местонахождение на карте

Kiti, Кипр

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Жилой комплекс Nirvana
Kiti, Кипр
от
$831,634
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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