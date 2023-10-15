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Жильё с бассейном в Сообщество Святого Тихона, Кипр

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55 объектов найдено
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€1,85 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,19 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€940,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с ванной в Ayios Tychonas, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с ванной
Ayios Tychonas, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Удобства: частный бассейн, предлагающий идеальное место для отдыха или отдыха. Характеристик…
€1,25 млн
Вилла 4 комнаты с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 комнаты с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Площадь 239 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 239 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. К…
€570,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 354 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 354 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€1,68 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 272 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 272 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из гостиной,…
€790,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€2,99 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 535 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 535 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€4,00 млн
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Площадь 198 м²
Продается трехкомнатная квартира в пентхаусе в районе Колонакиу - провинция Лимассол, с 170 …
€1,29 млн
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Площадь 315 м²
Строящаяся роскошная вилла с четырьмя спальнями, подвал, продается в Калогирои - Провинция Л…
€1,30 млн
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Площадь 276 м²
Строящаяся роскошная вилла с четырьмя спальнями, подвал, продается в Калогирои - провинция Л…
€1,30 млн
Вилла 6 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 6 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 6
Площадь 700 м²
Роскошная двухэтажная вилла на продажу и отдельный большой дом с одной спальней с большим ба…
€1,30 млн
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Площадь 178 м²
Продается в строящемся пентхаусе с тремя спальнями и садом на крыше в центре города - провин…
€1,30 млн
Квартира 3 комнаты с бассейном, с водоснабжением, с кладовой в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 комнаты с бассейном, с водоснабжением, с кладовой
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Площадь 190 м²
 
€1,32 млн
Коттедж 1 комната с бассейном, с видом на город, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Коттедж 1 комната с бассейном, с видом на город, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Уникальный проект, расположенный в удобном месте, всего в 200 м от пляжа.В окрестностях комп…
€590,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Площадь 622 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию роскошную виллу в элитном комплексе города Лимассол. Вилла включа…
€4,50 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 240 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€3,50 млн
Квартира 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
Продается двух комнатная квартира на 4-ом этаже,на первой линии Средиземного моря в развитом…
€1,25 млн
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 80 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сост…
€365,000
Коттедж 4 спальни с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Коттедж 4 спальни с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спал…
€950,000
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 230 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€1,06 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается роскошная четырех этажная Вилла с захватывающим видом на море и горы в одном из са…
€3,50 млн
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается роскошная 6 спальная вилла построена на вершине холма с изумительным видом на море…
€4,50 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€990,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 246 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€1,60 млн
Квартира 1 комната с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 1 комната с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
ОПИСАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИКрытая площадь: 215 м²Бассейн: общийПарковка: Частная крытаяТитулы: Да
€1,87 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Площадь 657 м²
Количество этажей 1
Продается великолепная вилла, выполненная в современном дизайне с яркими, отличительными эле…
€2,90 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Площадь 575 м²
Количество этажей 1
Роскошная 5-спальная вилла с потрясающим видом на море, расположенная всего в 3 минутах езды…
€3,00 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 167 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€550,000

Параметры недвижимости в Сообщество Святого Тихона, Кипр

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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