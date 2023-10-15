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Кипр
Жилая
Сообщество Святого Тихона
Жильё с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
квартиры
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дома
78
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26 объектов найдено
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Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Сообщество Святого Тихона, Кипр
6
760 м²
3
Новая трехэтажная вилла с бассейнами и спа-зоной в 200 метрах от моря, Агиос Тихонас, Кипр …
€5,50 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
3
121 м²
4
Современная резиденция с бассейном и панорамным видом в живописном районе, Лимассол, Кипр П…
€500,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Сообщество Святого Тихона, Кипр
3
150 м²
3
Современные высококачественные виллы с видом на море в Агиос Тихонасе, Лимассол, Кипр Новый…
€660,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
3
202 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,19 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
2
158 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€940,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
3
150 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
€660,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
2
354 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 354 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€1,68 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
2
171 м²
3/1
Продается квартира площадью 171 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,36 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
6
3
400 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€2,99 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
6
4
535 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 535 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€4,00 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
1
500 м²
1
Продается роскошная четырех этажная Вилла с захватывающим видом на море и горы в одном из са…
€3,50 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ayios Tychonas, Кипр
2
1
62 м²
2/1
Продается квартира площадью 62 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€315,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
3
167 м²
3/1
Продается квартира площадью 167 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€550,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Ayios Tychonas, Кипр
7
3
350 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€1,59 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
4
450 м²
1
Продаётся уникальная вилла, расположенная в районе Агиос Тихонас, всего в 900 м от отеля Fou…
€2,20 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
2
212 м²
2/1
Продается квартира площадью 212 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€846,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
2
285 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€880,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Ayios Tychonas, Кипр
5
4
360 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€2,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
6
7
1 167 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 1167 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
€11,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
3
400 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,40 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
3
229 м²
2
Продается дуплекс площадью 229 кв.м В Лимассоле. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€630,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
2
203 м²
4/1
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€770,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
3
320 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€970,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
6
3
272 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 272 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€580,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
6
3
295 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 295 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€800,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
3
2
157 м²
5/1
Продается квартира площадью 157 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€1,29 млн
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Параметры недвижимости в Сообщество Святого Тихона, Кипр
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