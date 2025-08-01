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Дома в East Paphos Municipality, Кипр

Героскипу
335
Konia
171
Agia Marinouda
33
Koinoteta Times
9
551 объект найдено
Дом 4 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 4 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 287 м²
Недвижимость представляет собой современную 4-комнатную виллу для продажи, расположенную в с…
$1,05 млн
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Дом 3 спальни в Кония, Кипр
Дом 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Престижный проект, состоящий из четырех роскошных вилл, расположенных в уединенном жилом рай…
$565,502
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Дом 5 спален в Кония, Кипр
Дом 5 спален
Кония, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 428 м²
Участок находится в уникальном месте, в 330 метрах над уровнем моря, откуда открывается пано…
$1,83 млн
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TekceTekce
Дом 4 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 4 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 329 м²
Недвижимость представляет собой современную 3-спальную виллу для продажи, расположенную в са…
$1,20 млн
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Дом 4 спальни в Кония, Кипр
Дом 4 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Выбор дома в этом проекте позволит вам максимально использовать все, что могут предложить Ко…
$751,877
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Дом 3 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Уникальная коллекция из 20 современных вилл, красиво расположенных на тихом холме в Героскип…
$694,040
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Дом 2 спальни в Кония, Кипр
Дом 2 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Проект состоит из 34 отдельных вилл и 26 домов, расположенных вокруг центрального зеленого п…
$411,274
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Дом 7 спален в Кония, Кипр
Дом 7 спален
Кония, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 620 м²
Просторные и привлекательные жилые районы с открытой планировкой с 7 спальнями и 6 ванными к…
$2,86 млн
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Дом 3 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Ассигнования на отопление пола: Это означает, что объект спроектирован или оснащен необходим…
$445,547
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Дом 3 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Погрузитесь в роскошь и спокойствие, где пылающие закаты и бирюзовые воды сочетаются в идеал…
$1,14 млн
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Дом 4 спальни в Кония, Кипр
Дом 4 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Расположенный в отличном месте на холмах Конии, вы найдете этот новый проект из 8 вилл. Расп…
$1,57 млн
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Дом 4 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 4 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этот проект состоит из роскошных вилл с 3-4 спальнями, полностью автономных и с высокими ста…
$594,062
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Дом 3 спальни в Кония, Кипр
Дом 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Эта красивая вилла с 3 спальнями расположена в тихом районе Анаваргос в Пафосе, предлагая ид…
$514,092
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Дом 3 спальни в Кония, Кипр
Дом 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Престижный проект, состоящий из четырех роскошных вилл, расположенных в уединенном жилом рай…
$514,543
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Дом 3 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Вдохновленный неоклассическим стилем, проект привлекает инвесторов, которые хотят построить …
$1,01 млн
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Дом 6 спален в Тими, Кипр
Дом 6 спален
Тими, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Этот красивый незавершенный дом сочится с потенциалом
$1,72 млн
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Дом 4 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 4 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Роскошные, отдельно стоящие виллы, расположенные в оживленном районе Героскипу, который запо…
$588,350
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Дом 3 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Представляем изысканный анклав из 12 роскошных вилл, расположенных в Катп-Пафосе. Расположен…
$840,421
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Дом 3 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Представляем изысканный анклав из 12 роскошных вилл, расположенных в Катп-Пафосе. Расположен…
$840,421
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Дом 3 спальни в Кония, Кипр
Дом 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Эта красивая 3-спальная отдельно стоящая вилла, занимающая большой угловой участок с частным…
$514,092
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Дом 3 спальни в Кония, Кипр
Дом 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Это совершенно новая вилла, расположенная в очень востребованном жилом районе Конья в Пафосе…
$863,289
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается: Эта современная отдельная вилла в настоящее время строится в популярном районе Ге…
$514,747
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Дом 3 спальни в Кония, Кипр
Дом 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Это бунгало в современном стиле, расположено в одном из самых престижных районов Пафоса. Рас…
$2,29 млн
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Дом 3 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Представляем изысканный анклав из 12 роскошных вилл, расположенных рядом с нашим уважаемым п…
$840,421
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Дом 2 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Комплекс городских вилл разделен на 2 типа: виллы и полуотдельные дома. Этот проект располож…
$769,528
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Дом 3 спальни в Кония, Кипр
Дом 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Расположенный в Конии, первоклассный и очень востребованный район для его культурного баланс…
$491,244
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Дом 3 спальни в Кония, Кипр
Дом 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Проект состоит из 34 отдельных вилл и 26 домов, расположенных вокруг центрального зеленого п…
$807,261
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Дом 3 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Современная коллекция из 19 роскошных вилл в Героскипу, Пафос. Обладая обширными внутренними…
$607,285
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Дом 2 спальни в Кония, Кипр
Дом 2 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Проект состоит из 34 отдельных вилл и 26 домов, расположенных вокруг центрального зеленого п…
$460,802
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Дом 3 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Современная 3-комнатная вилла для продажи, расположенная в самом сердце туристического район…
$794,684
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Типы недвижимости в East Paphos Municipality

виллы

Параметры недвижимости в East Paphos Municipality, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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