Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. East Paphos Municipality
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в East Paphos Municipality, Кипр

Героскипу
335
Konia
171
Agia Marinouda
33
Koinoteta Times
9
7 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Вилла 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Виллы №10 | 4 спальни | 3 ванные комнаты | Участок 318 м² | Крытая площадь: 166.95 м² + вера…
$750,781
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Дом 4 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 4 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
This home is designed to provide solitude and a distinct visual impression from every viewpo…
$2,01 млн
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Вилла 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Количество этажей 2
3 спальни | 3 ванные комнаты | Участок 308 м² | Крытая площадь 180.1 м² + веранда 21.55 м² …
$693,539
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
TekceTekce
Вилла 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Вилла 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Вилла №13 – 3 спальни | 3 ванные комнаты | Участок 304.46 м² | Крытая площадь: 178.68 м² + в…
$866,286
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Вилла 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
🏡 Вилла №21 — 3 спальни, бассейн 18 м², участок 380 м², общая площадь 219.79 м², крытая вера…
$1,11 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Вилла 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
Вилла №11 – 3 спальни | 4 ванные комнаты | Участок 303.68 м² | Крытая площадь: 185.61 м² + в…
$866,286
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Вилла 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
4 спальни | 4 ванные комнаты | 422 м² участок | 216.9 м² крытая площадь + 37.76 м² веранда …
$809,129
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram

Типы недвижимости в East Paphos Municipality

виллы

Параметры недвижимости в East Paphos Municipality, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти