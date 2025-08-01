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Бунгало в East Paphos Municipality, Кипр

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2 объекта найдено
Бунгало 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Бунгало 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 763 м²
Расположенный в уютном пригороде Пафоса Хлораке, этот уникальный дом предлагает комфортную ж…
$441,887
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Бунгало в Агия Мариноуда, Кипр
Бунгало
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается: Этот современный бунгало с перепродажи предлагает просторное жилье с 240 м² внутр…
$1,68 млн
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Параметры недвижимости в East Paphos Municipality, Кипр

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