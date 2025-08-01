Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. East Paphos Municipality
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в East Paphos Municipality, Кипр

Героскипу
138
Konia
52
Agia Marinouda
5
Вилла Удалить
Очистить
198 объектов найдено
Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается: Эта современная отдельная вилла в настоящее время строится в популярном районе Ге…
$514,747
Оставить заявку
Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Эта красиво оформленная вилла с 3 спальнями расположена в востребованном районе Конья, всего…
$1,16 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается: Вилла на стадии строительства с современным дизайном, расположенная в престижном …
$1,63 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Olivia Homes предлагает захватывающие панорамные виды на море, городской пейзаж и окружающие…
$893,147
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 475 м²
Эта роскошная вилла с 4 спальнями входит в состав эксклюзивного проекта KONIA THEA и располо…
$1,27 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Продается: Эта современная отдельно стоящая вилла находится в стадии строительства и предлаг…
$697,147
Оставить заявку
Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эксклюзивная коллекция из 4 роскошных вилл в деревне Конья - Пафос Этот престижный новый про…
$523,138
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Вилла с 3 спальнями - Geroskipou, Пафос Эта элегантная вилла с 3 спальнями расположена на сп…
$906,679
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Sandy Beach Villas - это эксклюзивный закрытый комплекс в Героскипу, Пафос, предлагающий рос…
$842,592
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Продается: современная отдельно стоящая вилла по проекту, расположенная в престижном районе …
$820,309
Оставить заявку
Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 335 м²
Количество этажей 2
Продается: Этот впечатляющий отдельно стоящий вилла по проекту в Героcкипу предлагает просто…
$1,39 млн
Оставить заявку
Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 186 м²
Вилла с 3 спальнями - Geroskipou, Пафос Эта элегантная вилла с 3 спальнями расположена на сп…
$871,807
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Вилла 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Виллы №10 | 4 спальни | 3 ванные комнаты | Участок 318 м² | Крытая площадь: 166.95 м² + вера…
$750,781
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 570 м²
Просторная вилла с 3 спальнями в составе эксклюзивного комплекса KONIA PANTHEA — идеальное р…
$702,809
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Повышенная элегантность - бутик-виллы с морем и городом Виды Эксклюзивная коллекция из 15 от…
$895,147
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Площадь 329 м²
Прибрежные виллы Aquamarine, Вилла No 39 – это современная 4-спальная вилла, расположенная в…
$1,13 млн
Оставить заявку
Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Продается: Эта современная отдельностоящая вилла в настоящее время строится в популярном рай…
$871,433
Оставить заявку
Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Роскошный пляж, живущий на нетронутых берегах Героскипу Представляем эксклюзивную коллекцию …
$773,081
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Продается: современная отдельно стоящая вилла на этапе строительства в престижном районе Кон…
$592,575
Оставить заявку
Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Вилла с 3 спальнями - Geroskipou, Пафос Эта элегантная вилла с 3 спальнями расположена на сп…
$906,679
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Продается: Современная отдельностоящая вилла по проекту, предлагающая 138 м2 внутреннего про…
$551,908
Оставить заявку
Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Площадь 287 м²
Прибрежные виллы Aquamarine, Вилла No 25 - это современная 4-спальная вилла для продажи, рас…
$992,701
Оставить заявку
Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Вилла с 5 спальнями - Geroskipou, Пафос Расположенная в эксклюзивной обстановке на склоне хо…
$1,74 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Почувствуйте воплощение роскошной жизни в этом новом потрясающем жилом комплексе на первой л…
$755,242
Оставить заявку
Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Продается: Современная отдельно стоящая вилла, предлагается по проекту, в престижном районе …
$555,198
Оставить заявку
Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
Количество этажей 3
Продается: Эта впечатляющая отдельно стоящая вилла находится на стадии строительства и предл…
$1,45 млн
Оставить заявку
Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Площадь 239 м²
Прибрежные виллы Aquamarine, Вилла No 17 - это современная 4-спальная вилла для продажи, рас…
$857,824
Оставить заявку
Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Площадь 236 м²
Прибрежные виллы Aquamarine, Вилла No 37 - это современная 4-спальная вилла для продажи, рас…
$857,824
Оставить заявку
Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 212 м²
Вилла с 4 спальнями - Geroskipou, Пафос Расположенная в эксклюзивной обстановке на склоне хо…
$1,74 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Продаётся вилла на этапе строительства с отдельно стоящим расположением, предлагающая 140 м²…
$824,957
Оставить заявку

Параметры недвижимости в East Paphos Municipality, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти