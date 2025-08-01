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Таунхаусы в East Paphos Municipality, Кипр

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2 объекта найдено
Таунхаус в Кония, Кипр
Таунхаус
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этот очаровательный таунхаус с двумя спальнями предлагает бесшовную открытую планировку и до…
$434,122
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Таунхаус в Героскипу, Кипр
Таунхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
Окруженный садами и утопающий в благоустроенных садах, этот проект включает в себя таунхаусы…
$360,192
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Параметры недвижимости в East Paphos Municipality, Кипр

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