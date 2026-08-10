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Магазины в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

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9 объектов найдено
Магазин 350 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 350 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 350 м²
Просторный магазин расположен на проспекте Колонакиу Лимассол. Магазин разделен на первом эт…
$1,27 млн
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Магазин 399 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 399 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 399 м²
Современный бизнес-центр в сердце Лимассола Представляем современную, поразительно разработ…
$4,69 млн
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Магазин 1 200 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 1 200 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 1 200 м²
Полностью оперативный Прибыльный бизнес в промышленном месте Исключительная возможность при…
$639,580
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TekceTekce
Магазин 75 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 75 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 75 м²
Новая роскошная разработка в районе Агиос Атанасиос, Лимассол. Исключительная новая разработ…
$389,288
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Магазин 90 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 90 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 90 м²
Новая роскошная разработка в районе Агиос Атанасиос, Лимассол. Исключительная новая разработ…
$425,086
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Магазин 67 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 67 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 67 м²
Новая роскошная разработка в районе Агиос Атанасиос, Лимассол. Исключительная новая разработ…
$342,621
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Магазин 399 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 399 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 399 м²
Современный бизнес-центр в сердце Лимассола Представляем современную, поразительно разработ…
$4,69 млн
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Магазин 39 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 39 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 39 м²
Новый проект расположен в Агиос Атанасиос, Лимассол. Проект состоит из 4 квартир и магазина.…
$295,116
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Магазин 248 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 248 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 248 м²
Современный коммерческий проект идеально расположен в самом сердце Лимассола. Рядом с оживле…
$3,19 млн
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