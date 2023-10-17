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Магазины в Сообщество Святого Тихона, Кипр

коммерческая недвижимость
17
офисы
7
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8 объектов найдено
Магазин в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Магазин
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Прекрасные 2 Этажи Полностью меблированные магазин с кондиционером на продажу. & NBSP; 55 кв…
€350,000
Магазин под аренду в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Магазин под аренду
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Эксклюзивный магазин, расположенный на главной дороге в центре города, современный коммерчес…
€390,000
Магазин в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Магазин
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Beautiful & nbsp; Ready Modern & nbsp; Ресторан / Бар на & nbsp; ПРЕМЬЕРНОЕ КЛЮЧЕВОЕ РАСПОЛО…
Цена по запросу
Магазин в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Магазин
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Прекрасный магазин на оживленной улице и легкий доступ. Внутренний магазин 120 м2 и имеет кр…
€420,000
Магазин в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Магазин
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Два магазина соединены в большую. На главном проспекте. Два парковочных места в подвале Гара…
€758,000
Магазин в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Магазин
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Shop on the ground floor in the prime location of Limassol. The area pleases the eye with it…
€215,000
Магазин под аренду в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Магазин под аренду
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Shop with mezzanine in an attractive and lively location in Neapolis Quarter in Limassol Mun…
Цена по запросу
Магазин в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Магазин
Сообщество Святого Тихона, Кипр
For sale shop restaurant with license for restaurant-coffee shop, on the ground floor in pri…
€800,000
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