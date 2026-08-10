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Магазины в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

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4 объекта найдено
Магазин 104 м² в Агиос Тихонас, Кипр
Магазин 104 м²
Агиос Тихонас, Кипр
Площадь 104 м²
Два смежных наземных розничных подразделения, предлагаемых в престижном Солнечном море — Blo…
$341,855
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Магазин 41 м² в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Магазин 41 м²
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Площадь 41 м²
Хороший магазин площадью 60 кв.м., используемый в качестве офиса с площадью 48 кв.м., открыв…
$288,081
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Магазин 206 м² в Агиос Тихонас, Кипр
Магазин 206 м²
Агиос Тихонас, Кипр
Площадь 206 м²
Просторные угловые магазины / бизнес для продажи в Агиос Тихонас. Отель расположен недалеко …
$1,03 млн
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TekceTekce
Магазин 108 м² в Агиос Тихонас, Кипр
Магазин 108 м²
Агиос Тихонас, Кипр
Площадь 108 м²
Два связанных розничных магазина доступны для продажи в престижном районе Агиос Тихонас, Лим…
$1,01 млн
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