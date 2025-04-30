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Дома с бассейном в Demos Akama, Кипр

Пейя
294
Koinoteta Kissonergas
87
19 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Киссонерга, Кипр
Вилла 3 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 3
Площадь 151 м²
Under construction three bedroom two storey luxury villa for sale in Agia hekla - Famagusta …
$472,466
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Дом 3 спальни в Пано Ародес, Кипр
Дом 3 спальни
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
These two opulent maisonettes, each featuring three bedrooms on two levels, present a captiv…
$751,977
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Дом 5 спален в Пано Ародес, Кипр
Дом 5 спален
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 336 м²
In a captivating island setting, Celestial Sunset Villa is nestled just a quick 5-minute wal…
$2,40 млн
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Дом 4 спальни в Пано Ародес, Кипр
Дом 4 спальни
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 266 м²
This villa is situated in a spectacular setting in one of Paphos' most attractive areas, tuc…
$1,42 млн
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Дом 3 спальни в Пано Ародес, Кипр
Дом 3 спальни
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Nestled in a remarkable panoramic location, the villa boasts awe-inspiring sea vistas in one…
$1,74 млн
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Дом 4 спальни в Пано Ародес, Кипр
Дом 4 спальни
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 490 м²
A sea-side two-storey villa with a swimming pool built on a large plot in Pegeia Municipalit…
$2,22 млн
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Дом 6 спален в Пано Ародес, Кипр
Дом 6 спален
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
This magnificent six-bedroom home is situated on Paphos' west coast, which has one of Cyprus…
$4,36 млн
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Вилла 5 комнат в Киссонерга, Кипр
Вилла 5 комнат
Киссонерга, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Позволяет получить инвестиционный ПМЖ Расположение Amber Homes в Киссонерга обеспечивает …
$518,533
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Дом 15 спален в Пано Ародес, Кипр
Дом 15 спален
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 815 м²
This charming complex of 5 villas is located in Peyia, one of the largest cities in Paphos. …
$3,81 млн
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Дом 3 спальни в Пано Ародес, Кипр
Дом 3 спальни
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
This villa is located between the communities of Peyia and Kathikas, on the edge of the Akam…
$646,264
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Таунхаус 3 комнаты в Киссонерга, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Позволяет получить инвестиционный ПМЖ Расположение Amber Homes в Киссонерга обеспечивает …
$420,285
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Дом 6 спален в Пано Ародес, Кипр
Дом 6 спален
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 493 м²
This villa is situated in a spectacular setting in one of Paphos' most attractive areas, tuc…
$3,05 млн
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Вилла 6 комнат в Киссонерга, Кипр
Вилла 6 комнат
Киссонерга, Кипр
Число комнат 6
Площадь 349 м²
Продается роскошная вилла с шестью спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, площадью …
$2,13 млн
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Вилла 3 комнаты в Киссонерга, Кипр
Вилла 3 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 3
Площадь 151 м²
Under construction three bedroom two storey luxury villa for sale in Agia Thekla - Famagusta…
$472,466
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Дом 6 спален в Пано Ародес, Кипр
Дом 6 спален
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 384 м²
Celestial Sunset Villa rests in one of the island's most enchanting locales, a mere 5-minute…
$3,71 млн
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Дом 3 спальни в Пано Ародес, Кипр
Дом 3 спальни
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Nestled within a picturesque natural environment, this project features a three-bedroom vill…
$512,216
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Дом 2 спальни в Пано Ародес, Кипр
Дом 2 спальни
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
This villa is located in one of the finest locations in Peyia, offering stunning views of th…
$501,318
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Дом 7 спален в Пано Ародес, Кипр
Дом 7 спален
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 443 м²
Beautiful Sea Front Villa with  7 bedrooms and 443 sq.m of covered area situated on a beauti…
$5,23 млн
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Дом 5 спален в Пано Ародес, Кипр
Дом 5 спален
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 5
Площадь 397 м²
A spacious 5-bedroom house has 397 sqm of covered area and is situated in the prestigious Se…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Demos Akama

виллы

Параметры недвижимости в Demos Akama, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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