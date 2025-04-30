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Дома в Demos Akama, Кипр

Пейя
294
Koinoteta Kissonergas
87
466 объектов найдено
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 331 м²
Вилла Viewpoint Hills № 1246 - это современная современная вилла класса люкс 3 для продажи в…
$988,688
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Дом 4 спальни в Пейя, Кипр
Дом 4 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 295 м²
Вилла с 7 спальнями на берегу моря расположена в самом престижном районе Пафоса — Coral Bay.…
$3,12 млн
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Дом 4 спальни в Пейя, Кипр
Дом 4 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
Это исключительная вилла, расположенная в престижном районе High Sea Caves в Пафосе. Располо…
$927,552
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Вилла 3 комнаты в Киссонерга, Кипр
Вилла 3 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 3
Площадь 151 м²
Under construction three bedroom two storey luxury villa for sale in Agia hekla - Famagusta …
$472,466
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Дом 3 спальни в Пейя, Кипр
Дом 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
3 bedroom, 3 bathroom, luxury villa with private pool, garden and unobstructed stunning sea …
$499,445
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Дом 3 спальни в Пейя, Кипр
Дом 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Impressive two bedroom villa located Peyia is a town in the Paphos District of Cyprus,is sit…
$469,044
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Дом 3 спальни в Киссонерга, Кипр
Дом 3 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Трёхспальный таунхаус с пристройкой, расположенный в Киссонерге. Идеально расположен между К…
$362,021
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 324 м²
Viewpoint Hills Villa No. 1274 - современная современная роскошная вилла с 3 спальнями на пр…
$1,00 млн
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Дом 3 спальни в Пано Ародес, Кипр
Дом 3 спальни
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
With a super outlook and views to the mountains and the sea across Coral Bay and beyond to P…
$484,971
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Дом 3 спальни в Пейя, Кипр
Дом 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 114 м²
Откройте для себя эту очаровательную виллу с 3 спальнями в живописном районе Пейя, Пафос. Ра…
$768,386
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Дом 5 спален в Киссонерга, Кипр
Дом 5 спален
Киссонерга, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 480 м²
Luxury smart villa by the sea.  The Project is an iconic residential projected, located near…
$2,93 млн
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Дом 3 спальни в Пано Ародес, Кипр
Дом 3 спальни
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
This is a three bedroom detached house and for sale in Peyia village, the property is locate…
$435,929
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Дом 4 спальни в Киссонерга, Кипр
Дом 4 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 356 м²
Роскошная умная вилла у моря. Проект представляет собой культовый жилой проект, расположенны…
$2,91 млн
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Дом 4 спальни в Пано Ародес, Кипр
Дом 4 спальни
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Introducing a stunning opportunity in Coral Bay, Peyia – a luxurious Detached Villa now avai…
$2,34 млн
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Дом 4 спальни в Киссонерга, Кипр
Дом 4 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Проект состоит из 16 вилл, 3 и 4 спальных вилл с 3 ванными комнатами, в 3 минутах ходьбы от …
$911,087
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Дом 4 спальни в Пейя, Кипр
Дом 4 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
Two houses for sale in the prestigious Seacaves area, offering beautiful sea and mountain vi…
$814,313
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Дом 3 спальни в Киссонерга, Кипр
Дом 3 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Эксклюзивный проект, состоящий из 3 отдельных вилл. Каждая вилла состоит из 3 спален и 3 со…
$493,963
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 214 м²
Viewpoint Hills Villa No. 1247-V2 - это современная роскошная вилла с 3 современными спальня…
$762,024
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Дом 3 спальни в Пейя, Кипр
Дом 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Новый проект расположен в Пейе, Пафос. Расположенные в престижном месте, эти виллы обещают п…
$489,820
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Дом 3 спальни в Пано Ародес, Кипр
Дом 3 спальни
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Amazing 3 bedroom villa in a walking distance from the Coral Bay and the beach. On the enter…
$708,384
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Дом 2 спальни в Пейя, Кипр
Дом 2 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Расположенные в тихом месте, но всего в 3 минутах езды от песчаных пляжей кораллового залива…
$474,204
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Дом 3 спальни в Пейя, Кипр
Дом 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Прибрежная вилла с тремя спальнями продается в Корал-Бэй Припарковав машину на подъездной до…
$576,156
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Дом 4 спальни в Пейя, Кипр
Дом 4 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Beach front bungalow with unobstructed seaviews. Fully renovated in 2018, with steps only me…
$1,41 млн
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Дом 3 спальни в Пейя, Кипр
Дом 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Современное современное роскошное развитие вилл с 2, 3 и 4 спальнями в Пейе на Кипре. Развит…
$1,26 млн
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Дом 3 спальни в Пано Ародес, Кипр
Дом 3 спальни
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
These two opulent maisonettes, each featuring three bedrooms on two levels, present a captiv…
$751,977
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Дом 4 спальни в Пейя, Кипр
Дом 4 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
Этаж 2
Расположенный в самой престижной части Пафоса, SEACAVES, в красивой естественной обстановке,…
$2,69 млн
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Дом 4 спальни в Пано Ародес, Кипр
Дом 4 спальни
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Amazing 4 bedroom Detached Villa with a private swimming pool, panoramic sea and mountain vi…
$517,665
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Дом 4 спальни в Пейя, Кипр
Дом 4 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 335 м²
A luxury 4-bedroom villa is located in a residential area of Peyia, offering stunning views …
$760,067
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Дом 4 спальни в Пейя, Кипр
Дом 4 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 316 м²
Luxury villas for sale in Peyia Area in the City Of Paphos!! Residents of these exclusive ho…
$1,14 млн
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Дом 4 спальни в Пано Ародес, Кипр
Дом 4 спальни
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
4 bedroom Villa in Pegia on the beach. A lovely spacious detached four-bedroom detached hous…
$2,72 млн
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Типы недвижимости в Demos Akama

виллы

Параметры недвижимости в Demos Akama, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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