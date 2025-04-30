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Виллы в Demos Akama, Кипр

Пейя
51
Koinoteta Kissonergas
12
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63 объекта найдено
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 331 м²
Вилла Viewpoint Hills № 1246 - это современная современная вилла класса люкс 3 для продажи в…
$988,688
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Вилла 3 комнаты в Киссонерга, Кипр
Вилла 3 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 3
Площадь 151 м²
Under construction three bedroom two storey luxury villa for sale in Agia hekla - Famagusta …
$472,466
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 324 м²
Viewpoint Hills Villa No. 1274 - современная современная роскошная вилла с 3 спальнями на пр…
$1,00 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 214 м²
Viewpoint Hills Villa No. 1247-V2 - это современная роскошная вилла с 3 современными спальня…
$762,024
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 236 м²
Viewpoint Hills Villa No. 1272 - современная современная роскошная вилла с 3 спальнями на пр…
$892,626
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 301 м²
Вилла Viewpoint Hills № 1267 - это современная современная вилла класса люкс 3 для продажи в…
$880,753
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Площадь 316 м²
Viewpoint Hills Villa No. 1240 is a modern state of the art luxury 4 bedroom villa for sale …
$1,15 млн
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
Эта привлекательная вилла расположена в модном районе Потима и может похвастаться панорамным…
$889,133
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 333 м²
Viewpoint Hills Villa No. 1278 is a modern state of the art luxury 3 bedroom villa in Peyia,…
$1,19 млн
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Вилла 5 комнат в Пейя, Кипр
Вилла 5 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Вилла с бассейном и панорамным видом, Пейя, Кипр Предлагается вилла с панорамным видом на м…
$711,849
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 291 м²
Вилла Viewpoint Hills № 1277 - это современная современная вилла класса люкс 3 для продажи в…
$1,16 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 343 м²
Viewpoint Hills Villa No. 1259 - это современная современная роскошная спальная недвижимость…
$988,688
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 301 м²
Вилла Viewpoint Hills № 1257 - это современная современная вилла класса люкс 3 для продажи в…
$1,15 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 324 м²
Viewpoint Hills Villa No. 1270 is a modern state of the art luxury 3 bedroom villa for sale …
$1,00 млн
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Вилла 4 комнаты в Киссонерга, Кипр
Вилла 4 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Кисонерга, Кипр Предлагаются виллы с…
$807,498
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 292 м²
Viewpoint Hills Villa No. 1122 is a modern state of the art luxury 3 bedroom villa for sale …
$880,483
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Эта изысканная вилла с 3 спальнями в Coral Vista элегантно сочетает современный дизайн с веч…
$650,940
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Площадь 316 м²
Viewpoint Hills Villa No. 1248 - это современная роскошная вилла с 4 спальнями на продажу в …
$1,07 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Расположен в районе Кап-Сент-Джордж, на краю полуострова Акамас и всего в нескольких минутах…
$1,32 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 333 м²
Вилла Viewpoint Hills № 1254 - это современная современная вилла класса люкс 3 для продажи в…
$1,02 млн
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта потрясающая вилла с 3 спальнями предлагает идеальное сочетание роскоши и удобства, распо…
$493,963
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 215 м²
Viewpoint Hills Villa No. 1245-V1 - современная современная вилла класса люкс 3 для продажи …
$762,024
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 291 м²
Viewpoint Hills Villa No. 1273 is a modern state of the art luxury 3 bedroom villa for sale …
$988,385
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Расположенный рядом с полуостровом Акамас, природный парк, охраняемый ЮНЕСКО, эта 4-спальная…
$1,65 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 337 м²
Viewpoint Hills Villa No. 1279 is a modern state of the art luxury 3 bedroom villa for sale …
$1,19 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 196 м²
Viewpoint Hills Villa No. 1241-V2 - современная современная роскошная вилла с 3 спальнями на…
$864,563
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 215 м²
Viewpoint Hills Villa No. 1245-V2 - современная современная роскошная вилла с 3 спальнями на…
$762,024
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Эта привлекательная вилла расположена в модном районе Потима и может похвастаться панорамным…
$867,179
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 338 м²
Viewpoint Hills Villa No. 1253 - это современная современная вилла класса люкс 3 для продажи…
$971,419
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 143 м²
Pomos Sunset, Villa No. 3 - это роскошная вилла с спальней 3 на продажу. Вилла расположена в…
$518,090
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Параметры недвижимости в Demos Akama, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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