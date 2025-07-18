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Дома с гаражом в Demos Akama, Кипр

Пейя
393
Koinoteta Kissonergas
138
22 объекта найдено
Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 245 м²
Sunset Breeze — Роскошная резиденция с 5 спальнями и панорамным видом на море Эта просторна…
$1,55 млн
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Вилла 4 комнаты в Пейя, Кипр
Вилла 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Количество этажей 3
🇷🇺 Вилла 1 — 4 спальни | 3 ванные комнаты | Крытая площадь: 215 м² | Крытая веранда: 39 м² |…
$1,40 млн
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 372 м²
Olivia IV — Просторная резиденция с 4 спальнями в современном жилом комплексе Пафоса Четырё…
$551,630
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Olivia III — Современная вилла с 4 спальнями в Пафосе с высоким инвестиционным потенциалом …
$666,553
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Welcome to Amber Homes, premier project in Paphos, Cyprus. This exclusive development in Kis…
$563,797
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Welcome to Amber Homes, premier project in Paphos, Cyprus. This exclusive development in Kis…
$552,172
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 412 м²
Olivia III — Просторная вилла с 5 спальнями в Пафосе, рядом с морем и всей инфраструктурой …
$781,476
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Olivia IV — Современная резиденция с 3 спальнями в престижном районе Пафоса Эта стильная кв…
$471,184
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Вилла 3 комнаты в Пейя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 3
Olivia Homes предлагает современное и качественное жилье с индивидуальным подходом к каждому…
$848,209
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 222 м²
Трёхспальные виллы в Amber Homes — это гармоничное сочетание современного дизайна и прибрежн…
$546,909
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 445 м²
Трёхспальные виллы в комплексе INFINITY — это сочетание элегантного дизайна, продуманной пла…
$639,769
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Olivia Homes — это престижный проект вилл в районе High Sea Caves в Пафосе, предлагающий рос…
$893,147
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 000 м²
Jewel of the Seacaves — Современная вилла с видом на море в престижном районе Sea Caves Эта…
$2,82 млн
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Вилла 3 комнаты в Пейя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 1
🇷🇺 Вилла 2 — 3 спальни | 2 ванные комнаты | Крытая площадь: 110,16 м² | Крытая веранда: 12,9…
$790,519
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
INFINITY — роскошная 5-комнатная вилла в Пейе — это часть эксклюзивного жилого комплекса из …
$1,60 млн
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Вилла 3 комнаты в Пейя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
Вилла 3 — 3 спальни | 3 ванные комнаты | Крытая площадь: 147,29 м² | Крытая веранда: 33,63 м…
$706,720
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Вилла 4 комнаты в Пейя, Кипр
Вилла 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
Вилла 4 — 4 спальни | 4 ванные комнаты | Крытая площадь: 147,29 м² | Крытая веранда: 40,23 м…
$765,664
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Застройщик
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 293 м²
INFINITY — роскошная 4-комнатная вилла в Пейе — это часть эксклюзивного жилого комплекса из …
$742,589
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Вилла 3 комнаты в Пейя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Вилла 5 — 3 спальни | 3 ванные комнаты | Крытая площадь: 127,19 м² | Крытая веранда: 37,12 м…
$762,106
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 166 м²
Эта современная вилла с тремя спальнями в проекте ZEUS Sea Caves предлагает стильную и комфо…
$1,79 млн
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Sunset Breeze — Роскошная резиденция с 5 спальнями и панорамным видом на море Эта просторна…
$1,44 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Olivia Homes предлагает современное и качественное жилье с индивидуальным подходом к каждому…
$1,07 млн
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Типы недвижимости в Demos Akama

виллы
бунгало

Параметры недвижимости в Demos Akama, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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