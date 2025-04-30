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Дома с видом на горы в Demos Akama, Кипр

Пейя
294
Koinoteta Kissonergas
87
2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Киссонерга, Кипр
Вилла 4 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Кисонерга, Кипр Предлагаются виллы с…
$807,498
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Вилла 4 комнаты в Пейя, Кипр
Вилла 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с панорамным видом недалеко от пляжа, Пейя, Кипр Предлагаются качественные ви…
$469,494
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Типы недвижимости в Demos Akama

виллы

Параметры недвижимости в Demos Akama, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
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Элитная
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