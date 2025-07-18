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Таунхаусы в Demos Akama, Кипр

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2 объекта найдено
Таунхаус в Пейя, Кипр
Таунхаус
Пейя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
Этот проект расположен в очень популярном районе Пейи, всего в нескольких минутах езды от вс…
$213,684
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Таунхаус 3 комнаты в Киссонерга, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Позволяет получить инвестиционный ПМЖ Расположение Amber Homes в Киссонерга обеспечивает …
$420,285
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Параметры недвижимости в Demos Akama, Кипр

с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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