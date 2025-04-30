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Дома с видом на море в Demos Akama, Кипр

Пейя
294
Koinoteta Kissonergas
87
15 объектов найдено
Дом 3 спальни в Пано Ародес, Кипр
Дом 3 спальни
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
This exquisite 3-bedroom luxury villa is situated in one of Paphos's most prestigious neighb…
$854,420
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Дом 4 спальни в Пано Ародес, Кипр
Дом 4 спальни
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 266 м²
This villa is situated in a spectacular setting in one of Paphos' most attractive areas, tuc…
$1,42 млн
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Вилла 5 комнат в Пейя, Кипр
Вилла 5 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Вилла с бассейном и панорамным видом, Пейя, Кипр Предлагается вилла с панорамным видом на м…
$711,849
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Дом 4 спальни в Пано Ародес, Кипр
Дом 4 спальни
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 490 м²
A sea-side two-storey villa with a swimming pool built on a large plot in Pegeia Municipalit…
$2,22 млн
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Вилла 4 комнаты в Киссонерга, Кипр
Вилла 4 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Кисонерга, Кипр Предлагаются виллы с…
$807,498
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Дом 3 спальни в Пано Ародес, Кипр
Дом 3 спальни
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
The luxury villas, situated on the western side of the resort, provide breathtaking and expa…
$2,40 млн
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Дом 6 спален в Пано Ародес, Кипр
Дом 6 спален
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
This magnificent six-bedroom home is situated on Paphos' west coast, which has one of Cyprus…
$4,36 млн
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Дом 15 спален в Пано Ародес, Кипр
Дом 15 спален
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 815 м²
This charming complex of 5 villas is located in Peyia, one of the largest cities in Paphos. …
$3,81 млн
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Дом 3 спальни в Пано Ародес, Кипр
Дом 3 спальни
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
The luxury villas, situated on the western side of the resort, provide breathtaking and expa…
$2,89 млн
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Вилла 4 комнаты в Пейя, Кипр
Вилла 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 430 м²
Количество этажей 2
Элитная меблированная вилла с бассейном и панорамным видом на море недалеко от пляжа, Пейя, …
$2,93 млн
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Дом 4 спальни в Пано Ародес, Кипр
Дом 4 спальни
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 265 м²
This 4-bedroom villa boasts a prime location in close proximity to the sandy beach. It comes…
$2,15 млн
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Дом 6 спален в Пано Ародес, Кипр
Дом 6 спален
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 493 м²
This villa is situated in a spectacular setting in one of Paphos' most attractive areas, tuc…
$3,05 млн
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Вилла 4 комнаты в Пейя, Кипр
Вилла 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с панорамным видом недалеко от пляжа, Пейя, Кипр Предлагаются качественные ви…
$469,494
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Дом 7 спален в Пано Ародес, Кипр
Дом 7 спален
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 443 м²
Beautiful Sea Front Villa with  7 bedrooms and 443 sq.m of covered area situated on a beauti…
$5,23 млн
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Дом 5 спален в Пано Ародес, Кипр
Дом 5 спален
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 5
Площадь 397 м²
A spacious 5-bedroom house has 397 sqm of covered area and is situated in the prestigious Se…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Demos Akama

виллы

Параметры недвижимости в Demos Akama, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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