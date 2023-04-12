Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Магазины

Купить магазин в Турции

коммерческая недвижимость
247
отели
100
офисы
19
производственные здания
1
инвестиционная недвижимость
1
другое
1
Магазин В архив
Очистить
3 объекта найдено
Магазин 1 ваннаяв Махмутлар центр, Турция
Магазин 1 ванная
Махмутлар центр, Турция
1 ванных комнат Количество этажей 12
€ 199,000
# ИНФОРМАЦИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ - ДАТА НАЧАЛА: 20.05.2021 - ДАТА ОКОНЧАНИЯ: 31.11.2022 …
Магазин с Вид на жительство и гражданство, с Событияв Измир, Турция
Магазин с Вид на жительство и гражданство, с События
Измир, Турция
63 м²
€ 146,045
Наслаждайтесь привилегией Folkart Towers Residence со своей семьей и близкими. Жизнь стоит н…
Магазин 2 спальнив Чекмекёй, Турция
Магазин 2 спальни
Чекмекёй, Турция
1 ванных комнат 86 м²
€ 126,638

Регионы с недвижимостью на продажу

Menderes
Бодрум
Каш
Kepez
Муратпаша
Манавгат
Datca
Gazipasa
Коньяалты
Bahcelievler Mahallesi
Ускюдар
Кагытхане
Авджылар
Шишли
Кючюкчекмедже
Текирдаг
Конья
Мугла
Guemuessuyu Mahallesi
Стамбул

Параметры недвижимости в Турции

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти