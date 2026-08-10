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Магазины в Алтыновой, Турция

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коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Магазин 500 м² в Алтынова, Турция
Магазин 500 м²
Алтынова, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 500 м²
Этаж 1/3
Офисы и магазины в деловом центре с видом на главную дорогу в Ялове Ялова пользуется популяр…
$811,587
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Магазин 81 м² в , Турция
Магазин 81 м²
, Турция
Площадь 81 м²
Этаж 1/2
Магазин с большой площадью использования рядом с мостом в Ялове, Кайтаздере Ялова — один из …
$195,178
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