Купить отель в Испании

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252 объекта найдено
Отельв Испания, Испания
Отель
Испания, Испания
€ 1,700,000
Представляем вашему вниманию, мини отель историческо родового характера, имеющее свой анкла…
Отельв Испания, Испания
Отель
Испания, Испания
€ 30,000,000
Отель вместимостью 400 номеров, расположен в великолепном месте на песчаном вале, на перво…
Отельв Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
16 149 м²
€ 18,700,000
Испания г.Мадрид Отель рядом с аэропортом Отель 4**** рядом с межд…
Отель 30 спаленв Periana, Испания
Отель 30 спален
Periana, Испания
30 Количество комнат 99 м²
€ 2,750,000
Гостиница на продажу в Periana, с 30 спальня, 15 ванная и характеристики бассейн (Частный), …
Отель 14 спаленв Аликанте, Испания
Отель 14 спален
Аликанте, Испания
14 ванных комнат 1 063 м²
€ 1,700,000
Продается инвестиционный проект, апарт-отель вблизи центра Аликанте ! Площадь участка 300м2,…
Отельв Аликанте, Испания
Отель
Аликанте, Испания
750 м²
€ 4,000,000
Продаётся гостиница в Аликанте в районе Centro. Общая площадь 750.00 м2, состоит из 1 комнат…
Отель 15 спаленв Dehesa de Campoamor, Испания
Отель 15 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
3 000 м²
€ 12,000,000
Продаётся гостиница в Ориуэла Косте в районе La Zenia. Общая площадь 3000.00 м2, участок 174…
Отельв Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
€ 3,800,000
Продаётся гостиница в Бенидорме в районе Centro. Общая площадь 0.00 м2, состоит из 1 комнаты…
Отельв Sencelles, Испания
Отель
Sencelles, Испания
15 000 м²
€ 70,000,000
ОписаниеПродажа Апарт-Отеля 4* на первой линии моря на Майорке, 70 млн. Евро, 218 апартамент…
Отельв Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
1 400 м²
€ 3,950,000
ОписаниеПродажа Отеля 2* в городе Бенидорм, Испания – 3,95 млн.€!Состоит из 41 номера. 5 эта…
Отель 7 спаленв Puerto Real, Испания
Отель 7 спален
Puerto Real, Испания
7 ванных комнат 160 м²
€ 450,000
Отель 5 спаленв Helechosa de los Montes, Испания
Отель 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
5 ванных комнат 280 м²
€ 650,000
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
€ 19,000,000
ОписаниеПродажа 3* Отеля в центре Барселоны, 19,0 млн.€, 5% рентабельность!Месторасположение…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
€ 4,750,000
ОписаниеПродажа 2* Отеля в центре Барселоны, 4,75 млн. €, 5,5% рентабельность!Расположение: …
Отель 22 спальнив Кальпе, Испания
Отель 22 спальни
Кальпе, Испания
35 ванных комнат 6 275 м² Количество этажей 5
€ 10,790,000
Восхитительное место! Морское побережье в нескольких шагах и развитая инфраструктура города …
Отельв Almogia, Испания
Отель
Almogia, Испания
12 300 м²
€ 22,000,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* на 1-ой линии моря на Коста дель Соль, 189 номеров, 22 млн.€, 6% ре…
Отельв Aspe, Испания
Отель
Aspe, Испания
1 000 м²
€ 1,750,000
ОписаниеПродажа рентабельного Отеля 2* на берегу моря в Аликанте: 1.750.000 Евро!Построен в …
Отель 148 спаленв Sencelles, Испания
Отель 148 спален
Sencelles, Испания
€ 15,000,000
ОписаниеПродажа 4* Отеля на Майорке на 1-й линии моря, 15 млн евро!4* Отель, входящий в прес…
Отельв Sencelles, Испания
Отель
Sencelles, Испания
€ 6,500,000
ОписаниеПродажа 4* Бутик-Отеля на Майорке, 6,5 млн Евро!Отель расположен в 20 км от аэропорт…
Отельв Sencelles, Испания
Отель
Sencelles, Испания
1 815 м²
€ 10,000,000
ОписаниеПродажа 5* Бутик-Отеля на Майорке 10 млн евро.Эксклюзивный 5* Отель, входящий в прес…
Отельв Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Отель
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
€ 40,000,000
Описание4* ГОСТИНИЧНЫЙ АКТИВ НА ПРОДАЖУ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ!ИБИЦА. Первая линия моря. Три з…
Отельв Коста-дель-Маресме, Испания
Отель
Коста-дель-Маресме, Испания
2 732 м²
€ 5,000,000
Отель 3 звезды в 200 метрах от моря в городе Канет де Мар на побережье Коста Маресме.…
Отель 18 спаленв la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Отель 18 спален
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
18 ванных комнат 1 433 м² Количество этажей 3
€ 5,055,000
Мы предлагаем вашему вниманию выгодное инвестиционное предложение на всем побережье Коста Бл…
Отель 7 ванныхв Кальпе, Испания
Отель 7 ванных
Кальпе, Испания
7 ванных комнат 160 м²
€ 470,000
Отельв Коста-Брава, Испания
Отель
Коста-Брава, Испания
5 175 м²
€ 7,500,000
Отель 4 звезды во второй линии моря в городе Льорет де Мар на побережье Коста Брава. …
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
891 м²
€ 5,500,000
Отель 2 звезды в непосредственной близости от собора святого семейства в городе Барсе…
Отель 5 спаленв la Pera, Испания
Отель 5 спален
la Pera, Испания
523 м² Количество этажей 2
€ 980,000
Площадь дома – 523 м2. Площадь участка – 769 м2. 5 спален. 5 ванных комнат + туа…
Отельв Sabinanigo Alto, Испания
Отель
Sabinanigo Alto, Испания
1 350 м²
€ 1,690,000
ОписаниеРентабельный Отель 3* в горах Каталонии – 1,69 млн.Евро, рентабельность – 10%!Местор…
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
261 м²
€ 1,350,000
Хостел в районе Сантс Монжуик, в пешей доступности от железнодорожной станции Сантс. …
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
270 м²
€ 750,000
Хостел в районе Ля Салют - Грасия города Барселона. Общая площадь 270 м.кв. Последняя…

Регионы с недвижимостью на продажу

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