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Отели в Валенсии, Испания

Вега-Баха-дель-Сегура
39
Orihuela
30
Бенидорм
6
Марина-Баха
6
Алаканти
3
Аликанте
3
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78 объектов найдено
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 840 м²
ОписаниеПродажа нового 3* бутик-отеля в Испании, 2.8 млн евро, 7% рентабельность.Местораспол…
€2,80 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Casinos, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Casinos, Испания
Площадь 1 680 м²
ОписаниеУникальное предложение: продажа Отеля 4* стоимостью 995.000 евро на поле для гольфа …
€995,000
Отель 14 спален с сауной в Аликанте, Испания
Отель 14 спален с сауной
Аликанте, Испания
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 1 063 м²
Продается инвестиционный проект, апарт-отель вблизи центра Аликанте ! Площадь участка 300м2,…
€1,70 млн
Отель с лифтом, с видом на море в Аликанте, Испания
Отель с лифтом, с видом на море
Аликанте, Испания
Площадь 750 м²
Продаётся гостиница в Аликанте в районе Centro. Общая площадь 750.00 м2, состоит из 1 комнат…
€4,00 млн
Отель 15 спален с личным бассейном в Dehesa de Campoamor, Испания
Отель 15 спален с личным бассейном
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 15
Площадь 3 000 м²
Продаётся гостиница в Ориуэла Косте в районе La Zenia. Общая площадь 3000.00 м2, участок 174…
€12,00 млн
Отель с лифтом, с видом на море, с личным бассейном в Бенидорм, Испания
Отель с лифтом, с видом на море, с личным бассейном
Бенидорм, Испания
Продаётся гостиница в Бенидорме в районе Centro. Общая площадь 0.00 м2, состоит из 1 комнаты…
€3,80 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с отоплением в Бенидорм, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с отоплением
Бенидорм, Испания
Площадь 1 400 м²
ОписаниеПродажа Отеля 2* в городе Бенидорм, Испания – 3,95 млн.€!Состоит из 41 номера. 5 эта…
€3,95 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Площадь 1 000 м²
ОписаниеПродажа рентабельного Отеля 2* на берегу моря в Аликанте: 1.750.000 Евро!Построен в …
€1,75 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 450 м²
ОписаниеПродажа НОВОГО апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,35 млн.€, 8,11% рентабельность! …
€1,35 млн
Отель 163 комнаты в Orihuela, Испания
Отель 163 комнаты
Orihuela, Испания
Комнаты 163
Испания Коста Брава Отель 3* в нескольких метрах от пляжа СРОЧНАЯ П…
€9,00 млн
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
Испания Коста Брава Отель 3* в 5 мин от набережной Отель в…
€2,50 млн
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
Испания Коста Брава Отель с крытым бассейном Отель располож…
€2,50 млн
Отель с сауной в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Отель с сауной
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Площадь 2 700 м²
Испания Коста Маресме (провинция Барселона) Отель с садом П…
€2,73 млн
Отель с лифтом, с террасой, с подвалом в Orihuela, Испания
Отель с лифтом, с террасой, с подвалом
Orihuela, Испания
Площадь 2 277 м²
Испания Коста Брава Отель 3*** в 450м от пляжа Площадь отел…
€3,05 млн
Отель с лифтом в Orihuela, Испания
Отель с лифтом
Orihuela, Испания
Испания Коста Брава Льорет -де-Мар Отель 3* рядом с г. Льорет-де-Мар …
€3,15 млн
Отель с лифтом в Orihuela, Испания
Отель с лифтом
Orihuela, Испания
Площадь 4 490 м²
Испания Коста Брава провинция Жирона г.Эмпуриабрава Отель - старин…
€4,60 млн
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
Площадь 1 278 м²
Испания провинция Жирона Отель-усадьба с термальным источником …
€2,80 млн
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
Площадь 560 м²
Испания Коста Брава провинция Жирона Элитный отель-усадьба …
€3,15 млн
Отель с лифтом в Orihuela, Испания
Отель с лифтом
Orihuela, Испания
Испания Коста Брава Отель в туристическом городе Отель 1* в…
€2,70 млн
Отель с лифтом в Orihuela, Испания
Отель с лифтом
Orihuela, Испания
Испания Коста Брава Апарт-отель в 200м от пляжа Уютный апар…
€1,40 млн
Отель с террасой в Orihuela, Испания
Отель с террасой
Orihuela, Испания
Испания Коста Брава Отель на первой линии от моря Пляжный о…
€2,50 млн
Отель с террасой в Orihuela, Испания
Отель с террасой
Orihuela, Испания
Испания Коста Брава Отель рядом с морем и гольф клубом …
€1,30 млн
Отель с террасой в Orihuela, Испания
Отель с террасой
Orihuela, Испания
Площадь 3 350 м²
Испания Коста Дорада Отель 4**** на первой линии от моря …
€15,00 млн
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
Испания Коста Бланка Апартотель всего в 50м от пляжа Ую…
€7,50 млн
Отель с террасой, с сауной в Orihuela, Испания
Отель с террасой, с сауной
Orihuela, Испания
Испания Коста Дорада Отель 4**** на первой линии от моря …
€4,00 млн
Отель с террасой в Orihuela, Испания
Отель с террасой
Orihuela, Испания
Площадь 2 000 м²
Испания Коста Бланка Отель 2** с теннисными кортами Спортив…
€3,00 млн
Отель в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Отель
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Площадь 4 000 м²
Испания Коста дель Соль Отель 4**** в андалусском стиле Оче…
€4,00 млн
Отель с двором в Orihuela, Испания
Отель с двором
Orihuela, Испания
Площадь 1 800 м²
Испания Коста Брава Отель с внутренним двориком Отель 1*в ц…
€2,50 млн
Отель с видом на море, с террасой в Orihuela, Испания
Отель с видом на море, с террасой
Orihuela, Испания
Испания Коста Брава Отель 3*** на первой линии Вели…
€6,50 млн
Отель с видом на море, с террасой в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Отель с видом на море, с террасой
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Площадь 2 732 м²
Испания Коста дель Маресме   Новый отель 3*** в 200м от пляжа  …
€6,00 млн

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