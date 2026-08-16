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Отели в Costa Brava, Испания

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3 объекта найдено
Продажа отеля 3* на побережье Коста-Брава – 3,2 млн €. в Costa Brava, Испания
Продажа отеля 3* на побережье Коста-Брава – 3,2 млн €.
Costa Brava, Испания
Количество этажей 4
Продажа отеля 3* на побережье Коста-Брава – 3,2 млн €. • Месторасположение: расположен на…
$3,75 млн
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Роскошный 4★ отель на побережье Коста-Брава, Испания в Costa Brava, Испания
Роскошный 4★ отель на побережье Коста-Брава, Испания
Costa Brava, Испания
Число комнат 111
Площадь 5 000 м²
В продаже — роскошный 4★ отель на побережье Коста-Брава, Испания, 16,650 млн € Ключевые х…
$19,51 млн
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Люксовый отель побережье Коста Бравы в Costa Brava, Испания
Люксовый отель побережье Коста Бравы
Costa Brava, Испания
Число комнат 66
Площадь 7 000 м²
Количество этажей 4
Продаётся высококлассный отель 4*, расположенный на побережье Коста-Бравы. Отель находится в…
$16,17 млн
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