ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Коммерческая
Costa Brava
Гостиницы, отели
Отели в Costa Brava, Испания
Отель
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 4 ванных
Валенсия, Испания
4
445 м²
Продается pequeño здание в центре Валенсии. 131 m2 почвы, состоит: Низкий Plta пустое помеще…
€245,282
Рекомендовать
Коммерческая 16 спален с мебелью, с кондиционером, с террасой
Los Balcones, Испания
16
16
626 м²
Продается апарт -отель в городке Лос Балконес , Торревьеха (Аликанте) . Гостиница расположен…
€1,80 млн
1
Рекомендовать
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
176 м²
Отличная цена и расположение, коммерческий офис на продажу и аренду, с недавним ремонтом, ра…
€174,440
Рекомендовать
Отель
Барселона, Испания
2 338 м²
Снижение цены. Старая цена 23 000 000 евро!!! Отель 3 звезды в самом сердце Барселоны…
€17,98 млн
Рекомендовать
Коммерческая с террасой, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
65 м²
Инвестиционная возможность: коммерческие помещения для продажи в эксплуатации, расположенные…
€71,770
Рекомендовать
Коммерческая
Барселона, Испания
320 м²
Коммерческое помещение в элитном районе Барселоны - Трес Торрес, Сант Жерваси. Распол…
€2,38 млн
Рекомендовать
Отель
Канарские острова, Испания
Испания Канарские острова о-в Тенерифе Пляжный апарт-отель …
€13,09 млн
Рекомендовать
Отель с террасой
Orihuela, Испания
2 000 м²
Испания Коста Бланка Отель 2** с теннисными кортами Спортив…
€2,77 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Провинция Аликанте, Испания
Новое здание с апартаментами в центре Барселоны - столице Каталонии, Испания, построенно…
€2,78 млн
Рекомендовать
Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
149 м²
Коммерческие помещения на продажу, расположенные рядом с Plaza General Mancha, районом, где …
€123,603
Рекомендовать
Коммерческая 20 спален
Helechosa de los Montes, Испания
20
20
1 737 м²
Это мини гостинничный комплекс, который расположен в закрытом микрорайоне, и состоит из 4 ви…
€8,46 млн
Рекомендовать
Офис
Барселона, Испания
169 м²
Коммерческое помещение на первом этаже в районе Эшампле города Барселона, в 2 квартал…
€186,772
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL