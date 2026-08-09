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Отели в Бенидорме, Испания

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коммерческая недвижимость
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3 объекта найдено
Продажа отеля 2★ в центре Benidorm Old Town – 4,6 млн € в Бенидорм, Испания
Продажа отеля 2★ в центре Benidorm Old Town – 4,6 млн €
Бенидорм, Испания
Продажа отеля 2★ в центре Benidorm Old Town – 4,6 млн € • Месторасположение: отель наход…
$5,39 млн
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Отель в Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
Количество спален 50
Кол-во ванных комнат 50
Продается отель в центре Бенидорма. Хороший средний уровень занятости - 46 номеров и бар-ка…
$2,50 млн
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Отель 5 851 м² в Бенидорм, Испания
Отель 5 851 м²
Бенидорм, Испания
Количество спален 118
Кол-во ванных комнат 118
Площадь 5 851 м²
Продается отель в Бенидорме с более чем 100 номерами. С очень хорошим расположением, всего в…
$12,60 млн
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