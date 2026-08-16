Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Аликанте
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Аликанте, Испания

;
коммерческая недвижимость
76
офисы
8
Отель Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Инвестиционная возможность: продажа курортного комплекса в Аликанте, Испания, 1.850.000 €  в Аликанте, Испания
Инвестиционная возможность: продажа курортного комплекса в Аликанте, Испания, 1.850.000 € 
Аликанте, Испания
Площадь 767 м²
Инвестиционная возможность: продажа курортного комплекса в Аликанте, Испания, 1.850.000 €  …
$2,17 млн
Оставить заявку
Продаются отельные номера в бутик-отеле в центре Аликанте, Испания в Аликанте, Испания
Продаются отельные номера в бутик-отеле в центре Аликанте, Испания
Аликанте, Испания
Площадь 30 м²
Castellon Plaza Hotel — современный бутик-отель на 30 дизайнерских номеров с панорамным видо…
$166,215
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hotel Invest
Языки общения
English, Русский, Français
Telegram Написать в Telegram
Отель 5 000 м² в Аликанте, Испания
Отель 5 000 м²
Аликанте, Испания
Количество спален 47
Площадь 5 000 м²
Продается здание на стадии постройки. 30% здания необходимо достроить. Здание находится неда…
$4,00 млн
Оставить заявку
Отель 4 650 м² в Аликанте, Испания
Отель 4 650 м²
Аликанте, Испания
Площадь 4 650 м²
Просторный Отель*** на первой линии моря, всего в 40 минутах от аэропорта Аликанте. После ка…
$7,14 млн
Оставить заявку
Отель в Аликанте, Испания
Отель
Аликанте, Испания
Число комнат 17
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 17
Продаётся гостиница в Аликанте в районе Altozano. Общая площадь 89.00 м2, гостиница 1981 год…
$1,39 млн
Оставить заявку
Отель 12 000 м² в Аликанте, Испания
Отель 12 000 м²
Аликанте, Испания
Количество спален 101
Кол-во ванных комнат 101
Площадь 12 000 м²
Международный аэропорт Аликанте находится в 25 км и трамвайные остановки в пределах 300 метр…
$12,30 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Отель 3 240 м² в Аликанте, Испания
Отель 3 240 м²
Аликанте, Испания
Количество спален 50
Площадь 3 240 м²
3-звездночный отель в Аликанте. Находится на второй линии пляжа. Всего в 100 метрах от моря.…
$3,15 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти