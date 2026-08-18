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Отели на Балеарских островах, Испания

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коммерческая недвижимость
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4 объекта найдено
Отель 9 800 м² в Балеарские острова, Испания
Отель 9 800 м²
Балеарские острова, Испания
Площадь 9 800 м²
В продаже отель 3* без оператора в прибрежной зоне острова Майорка.Расположение:отель распол…
$30,02 млн
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Отель 15 000 м² в Балеарские острова, Испания
Отель 15 000 м²
Балеарские острова, Испания
Площадь 15 000 м²
В продаже фешенебельный отель 5* всемирно известной сети гостиниц на острове Майорка.Располо…
$103,90 млн
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Отель 100 000 м² в Балеарские острова, Испания
Отель 100 000 м²
Балеарские острова, Испания
Площадь 100 000 м²
В продаже гостиничный комплекс Club Cala Pada расположен на восточном побережье Ибицы, в жив…
$115,45 млн
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Отель 4 957 м² в Балеарские острова, Испания
Отель 4 957 м²
Балеарские острова, Испания
Площадь 4 957 м²
В продаже отель 4*, расположенный в исторической части Пальма-де-Майорка, столице Балеарских…
$72,73 млн
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