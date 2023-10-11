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Отели в Мадриде, Испания

Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares
6
Мадрид
6
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24 объекта найдено
Отель в Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
Площадь 16 149 м²
Испания г.Мадрид Отель рядом с аэропортом Отель 4**** рядом с межд…
€18,70 млн
Отель 15 комнат с лифтом, с двором в Мадрид, Испания
Отель 15 комнат с лифтом, с двором
Мадрид, Испания
Комнаты 15
Площадь 463 м²
Испания г.Мадрид   Отель - хостел в районе Opera   Отель, за…
€1,89 млн
Отель в Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
Площадь 2 300 м²
Испания г.Мадрид   Отель в центре Мадрида   Успешно работающ…
€9,40 млн
Отель в Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
Площадь 839 м²
Испания г.Мадрид   Здание с тур. лицензией   4-этажное здани…
€5,50 млн
Отель с двором в Мадрид, Испания
Отель с двором
Мадрид, Испания
Площадь 1 584 м²
Испания г.Мадрид   Здание под отель   Готовое здание под оте…
€6,50 млн
Отель с сауной в Мадрид, Испания
Отель с сауной
Мадрид, Испания
Площадь 23 500 м²
Испания г.Мадрид   Отель 4* в пригороде   Действующий отель …
€21,00 млн
Отель в Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
Площадь 3 328 м²
Испания г. Мадрид   Коммерческое здание   Красивое здание в …
€18,00 млн
Отель в Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
Площадь 2 300 м²
Испания г.Мадрид   Апарт-отель в центре Мадрида   Апарт-отел…
€8,70 млн
Отель в Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
Площадь 1 800 м²
Испания г. Мадрид   Отель рядом с аэропортом   Отель 3*** ря…
€6,00 млн
Отель в Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
Испания г. Мадрид   Отель 3* рядом с музеем Прадо   Отель 3*…
€18,00 млн
Отель в Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
Испания г. Мадрид   Отель 3* в центре   Отель 3*** в центре …
€6,18 млн
Отель в Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
Испания г. Мадрид   Отель 4* рядом с аэропортом   Отель 4***…
€25,00 млн
Отель в Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
Испания г.Мадрид   Отель 3* для торжеств   Великолепный отел…
€8,50 млн
Отель в Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
Площадь 5 278 м²
Испания г. Мадрид   Отель 5***** в центре Мадрида   Очень д…
€60,00 млн
Отель в Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
Площадь 2 300 м²
Испания г. Мадрид   Апарт-отель в центре Мадрида   Отличный…
€9,00 млн
Отель в Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
Испания г.Мадрид   Отель в центре Мадрида   Великолепный оте…
€73,00 млн
Отель в Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
Испания г. Мадрид   Отель 5*****   Потрясающий отель 5*****в…
€115,00 млн
Отель 11 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель 11 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 11
Площадь 300 м²
ОписаниеПродажа НОВОГО отеля в самом центре Мадрида 1.45 млн евро, 11 номеров.Отель находитс…
€1,45 млн
Отель 99 комнат в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель 99 комнат
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Комнаты 99
€1,40 млн
Отель 134 комнаты в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель 134 комнаты
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Комнаты 134
€97,75 млн
Отель 110 комнат в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель 110 комнат
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Комнаты 110
€19,00 млн
Отель 95 комнат в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель 95 комнат
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Комнаты 95
€22,50 млн
Отель в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Продается бутик 3-звездочного отеля в центре Мадрида. Он устраивает двухместные из 40 номеро…
€7,50 млн
Отель 100 спален в Кольядо-Вильяльба, Испания
Отель 100 спален
Кольядо-Вильяльба, Испания
Количество спален 100
Кол-во ванных комнат 100
Площадь 6 900 м²
Расположен на дороге Корунья рядом с Национальным парком Сьерра-дель-Гуадаррама. Насчитывает…
€11,00 млн

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