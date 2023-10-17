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Отели в Жирона, Испания

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Отель 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном в Rupia, Испания
Отель 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Rupia, Испания
Количество спален 5
Площадь 523 м²
Количество этажей 2
Площадь дома – 523 м2. Площадь участка – 769 м2. 5 спален. 5 ванных комнат + туалет. Этот с…
€980,000
Отель 50 спален в Льорет-де-Мар, Испания
Отель 50 спален
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 50
Кол-во ванных комнат 50
Площадь 1 600 м²
Уютный семейный Отель *, впервые открывший свои двери в 1970 году и действующий по сегоднешн…
€1,20 млн
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