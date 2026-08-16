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Отели в Жироне, Испания

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коммерческая недвижимость
26
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3 объекта найдено
Отель в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Отель
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество этажей 2
$8,00 млн
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Агентство
Scat Realty
Языки общения
Русский, Español
Интересный и уникальный объект на Покупку - 5* Спа Отель в Каталония, Испания
Интересный и уникальный объект на Покупку - 5* Спа Отель
Каталония, Испания
Площадь 16 155 м²
Интересный и уникальный объект на Покупку - 5* Спа Отель за 30.5 млн евро! ·         Отел…
$35,74 млн
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Отель 1 600 м² в Льорет-де-Мар, Испания
Отель 1 600 м²
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 50
Кол-во ванных комнат 50
Площадь 1 600 м²
Уютный семейный Отель *, впервые открывший свои двери в 1970 году и действующий по сегоднешн…
$1,31 млн
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