Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марина-Баха
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Марине-Бахе, Испания

Бенидорм
3
Отель Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Отель в Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
Количество спален 50
Кол-во ванных комнат 50
Продается отель в центре Бенидорма. Хороший средний уровень занятости - 46 номеров и бар-ка…
$2,50 млн
Оставить заявку
Отель 5 851 м² в Бенидорм, Испания
Отель 5 851 м²
Бенидорм, Испания
Количество спален 118
Кол-во ванных комнат 118
Площадь 5 851 м²
Продается отель в Бенидорме с более чем 100 номерами. С очень хорошим расположением, всего в…
$12,60 млн
Оставить заявку
Продажа НОВОГО апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,35 млн.€, 7,52% рентабельность! в Бенидорм, Испания
Продажа НОВОГО апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,35 млн.€, 7,52% рентабельность!
Бенидорм, Испания
Число комнат 7
Площадь 398 м²
Количество этажей 5
Продажа НОВОГО апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,35 млн.€, 7,52% рентабельность! Ме…
$1,54 млн
Оставить заявку
Отель 1 800 м² в lAlfas del Pi, Испания
Отель 1 800 м²
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 20
Площадь 1 800 м²
В отеле есть бассейн и сад. Он состоит из 20 апартаментов площадью 40 м2, с спальней и с тер…
$3,15 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Марине-Бахе

коммерческая недвижимость
Realting.com
Перейти