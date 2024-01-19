Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Андалусия
  5. Гостиницы, отели

Отели в Андалусии, Испания

коммерческая недвижимость
48
Отель В архив
Очистить
6 объектов найдено
Отель с кондиционером, с водоснабжением в Тарифа, Испания
Отель с кондиционером, с водоснабжением
Тарифа, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 160 м²
€450,000
Оставить заявку
Отель в Андалусия, Испания
Отель
Андалусия, Испания
Испания Андалусия   Отель 3*** в Малаге   Действующий отель …
€26,00 млн
Оставить заявку
Отель с террасой в Андалусия, Испания
Отель с террасой
Андалусия, Испания
Площадь 629 м²
Испания Андалусия   Хостел с рестораном   Здание с отличным …
€1,50 млн
Оставить заявку
Отель в Андалусия, Испания
Отель
Андалусия, Испания
Испания Андалусия   Хостел в Малаге   Успешно действующий хо…
€6,00 млн
Оставить заявку
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Almogia, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Almogia, Испания
Площадь 10 500 м²
ОписаниеПродажа Отеля 4* на Коста дель Соль, 243 номера, 20,5 млн.€, 6% рентабельность! Отел…
€20,50 млн
Оставить заявку
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Almogia, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Almogia, Испания
Площадь 16 970 м²
ОписаниеПродажа Отеля 4* на первой линии моря в Испании: 228 номеров, 17.770 млн. евро, 6% р…
€17,77 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти