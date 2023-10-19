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Отели в Мадриде, Испания

коммерческая недвижимость
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6 объектов найдено
Отель 11 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель 11 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 11
Площадь 300 м²
ОписаниеПродажа НОВОГО отеля в самом центре Мадрида 1.45 млн евро, 11 номеров.Отель находитс…
€1,45 млн
Отель 99 комнат в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель 99 комнат
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Комнаты 99
€1,40 млн
Отель 134 комнаты в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель 134 комнаты
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Комнаты 134
€97,75 млн
Отель 110 комнат в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель 110 комнат
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Комнаты 110
€19,00 млн
Отель 95 комнат в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель 95 комнат
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Комнаты 95
€22,50 млн
Отель в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Продается бутик 3-звездочного отеля в центре Мадрида. Он устраивает двухместные из 40 номеро…
€7,50 млн
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