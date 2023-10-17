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Отели в Хорватии

Трогир
4
Grad Split
3
Opcina Bol
3
Загреб
3
Сплит
3
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38 объектов найдено
Отель 14 комнат в Cavtat, Хорватия
Отель 14 комнат
Cavtat, Хорватия
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 252 м²
ЦавтатКрасивая вилла на 14 квартир площадью 252 м², построенная в 2011 году на участке площа…
€1,60 млн
Отель 13 ванных с кондиционером, с парковка в Vinkuran, Хорватия
Отель 13 ванных с кондиционером, с парковка
Vinkuran, Хорватия
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 900 м²
ID CODE: 16189
€3,00 млн
Отель 20 комнат в Загреб, Хорватия
Отель 20 комнат
Загреб, Хорватия
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 718 м²
www.biliskov.com  ID: 13346-1 Трнье (около Green Gold) - ХОСТЕЛ Торговое помещение, площад…
€1,25 млн
Отель 10 комнат в Korenica, Хорватия
Отель 10 комнат
Korenica, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 550 м²
Рядом с Кореницей, Национальный парк Плитвицкие озераХорошо зарекомендовавший себя небольшой…
€550,000
Отель 45 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Smokvica, Хорватия
Отель 45 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Smokvica, Хорватия
Комнаты 45
Количество этажей 4
ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! Продается отель, категории 3*, расположенный в живописном приморском …
€3,00 млн
Отель 56 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Grad Split, Хорватия
Отель 56 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grad Split, Хорватия
Комнаты 56
An excellent 4* hotel for sale, located near Split, in the first line from the sea. The hote…
€20,00 млн
Отель 43 комнаты с балконом, с мебелью, с лифтом в Bol, Хорватия
Отель 43 комнаты с балконом, с мебелью, с лифтом
Bol, Хорватия
Комнаты 43
Продается отель 4*, расположенный в живописном туристическом курорте Бол на острове Брач. Он…
€9,30 млн
Отель 180 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Макарска, Хорватия
Отель 180 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Макарска, Хорватия
Комнаты 180
Продается недавно построенный отельный комплекс, площадью ок 9000 м2, расположенный на участ…
Цена по запросу
Отель 50 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом в Цриквеница, Хорватия
Отель 50 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом
Цриквеница, Хорватия
Комнаты 50
Продается отель 4*, расположенный на берегу возле моря недалеко от Цриквеницы. Отель построе…
€8,00 млн
Отель 29 комнат с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Krnica, Хорватия
Отель 29 комнат с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Krnica, Хорватия
Комнаты 29
Продается отель, расположенный на юго-восточном побережье Истрии, в 25 км от Пулы. Этот семе…
€2,19 млн
Отель 18 комнат с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Рогозница, Хорватия
Отель 18 комнат с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Рогозница, Хорватия
Комнаты 18
Продается апарт-отель расположенный в первой линии моря в пригороде Рогозницы. Отель располо…
€3,00 млн
Отель 15 комнат в Загреб, Хорватия
Отель 15 комнат
Загреб, Хорватия
Комнаты 15
Площадь 1 212 м²
Рудеш, Zagrebačka cestaКрасивый семейный отель с чистой площадью 1211 м2 на участке 1350 м2,…
€2,38 млн
Отель 10 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Лабин, Хорватия
Отель 10 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Лабин, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 3
ИСТРИЯ, ОТЕЛЬ С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ Продается редавно отремонтированный загородный дом в тип…
€2,50 млн
Отель 18 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом в Трогир, Хорватия
Отель 18 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом
Трогир, Хорватия
Комнаты 18
Продается семейный отель, расположенный в 5 км от Трогира. Отель находится в тихом месте в 8…
€3,00 млн
Отель 25 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Zedno, Хорватия
Отель 25 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Zedno, Хорватия
Комнаты 25
Количество этажей 4
A luxuriously equipped four-storey 4* apart-hotel is for sale, located in an attractive loca…
€2,50 млн
Отель 16 комнат с мебелью, с кондиционером, в центре города в Grad Split, Хорватия
Отель 16 комнат с мебелью, с кондиционером, в центре города
Grad Split, Хорватия
Комнаты 16
Продается небольшой роскошный отель в самом сердце исторического квартала в старом центре Сп…
€3,60 млн
Отель 14 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Grad Split, Хорватия
Отель 14 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Grad Split, Хорватия
Комнаты 14
Hotel for sale located in the center of Split, in a quiet location, just a few minutes walk …
€4,20 млн
Отель 19 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Orebic, Хорватия
Отель 19 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Orebic, Хорватия
Комнаты 19
Количество этажей 4
A hotel for sale located on the Pelješac peninsula, just a few steps from the crystal clear …
€6,90 млн
Отель 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Sutivan, Хорватия
Отель 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Sutivan, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 3
Продается четырехэтажная вилла, расположенная на большом участке, всего в нескольких шагах о…
€1,95 млн
Отель 28 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Супетар, Хорватия
Отель 28 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Супетар, Хорватия
Комнаты 28
Количество этажей 3
Продается фантастический 4-звездочный отель, расположенный недалеко от Супетара на оживленно…
€4,95 млн
Отель 31 комната с видом на море в Bol, Хорватия
Отель 31 комната с видом на море
Bol, Хорватия
Комнаты 31
Количество этажей 5
A fantastic 4-star hotel for sale, located in an old building and completely renovated in 20…
€10,00 млн
Отель 23 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Bol, Хорватия
Отель 23 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bol, Хорватия
Комнаты 23
Количество этажей 3
Продается фантастический бутик-отель категории 4*, расположенный всего в нескольких метрах о…
€3,00 млн
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Трогир, Хорватия
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Трогир, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 4
Продается отель, расположенный недалеко от Трогира. Он состоит из четырех этажей и находится…
€1,60 млн
Отель 9 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером в Трогир, Хорватия
Отель 9 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Трогир, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 4
Продается новый бутик-отель в завершающей стадии строительства, общей площадью 837 м2 на уча…
€2,20 млн
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Макарска, Хорватия
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Макарска, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 5
Продается отличный отель с 10 апартаментами и рестораном, расположенный на галечном пляже не…
€2,80 млн
Отель 9 спален в Город Пула, Хорватия
Отель 9 спален
Город Пула, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Цена по запросу
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Барбан, Хорватия
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Барбан, Хорватия
Количество этажей 2
€1,99 млн
Отель 15 комнат в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Отель 15 комнат
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 533 м²
МАКАРСКА, первая линия от моря, бутик-отель (10 км от Макарска)Отдельно стоящее здание: цоко…
€1,20 млн
Отель 8 комнат в Karlobag, Хорватия
Отель 8 комнат
Karlobag, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Карлобаг, объект общественного питания 1-Й РЯД ОТ МОРЯ, площадь 420 м2, на двух этажах с пло…
Цена по запросу
Отель 1 комната в Бакар, Хорватия
Отель 1 комната
Бакар, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 420 м²
Бакар, уникальный участок под застройку общей площадью 2900 м2 с объектом под реновацию, в ц…
Цена по запросу

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