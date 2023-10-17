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38 объектов найдено
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Отель 14 комнат
Cavtat, Хорватия
14
14
252 м²
ЦавтатКрасивая вилла на 14 квартир площадью 252 м², построенная в 2011 году на участке площа…
€1,60 млн
Рекомендовать
Отель 13 ванных с кондиционером, с парковка
Vinkuran, Хорватия
13
900 м²
ID CODE: 16189
€3,00 млн
Рекомендовать
Отель 20 комнат
Загреб, Хорватия
20
2
718 м²
www.biliskov.com ID: 13346-1 Трнье (около Green Gold) - ХОСТЕЛ Торговое помещение, площад…
€1,25 млн
Рекомендовать
Отель 10 комнат
Korenica, Хорватия
10
9
550 м²
Рядом с Кореницей, Национальный парк Плитвицкие озераХорошо зарекомендовавший себя небольшой…
€550,000
Рекомендовать
Отель 45 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Smokvica, Хорватия
45
4
ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! Продается отель, категории 3*, расположенный в живописном приморском …
€3,00 млн
Рекомендовать
Отель 56 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grad Split, Хорватия
56
An excellent 4* hotel for sale, located near Split, in the first line from the sea. The hote…
€20,00 млн
Рекомендовать
Отель 43 комнаты с балконом, с мебелью, с лифтом
Bol, Хорватия
43
Продается отель 4*, расположенный в живописном туристическом курорте Бол на острове Брач. Он…
€9,30 млн
Рекомендовать
Отель 180 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Макарска, Хорватия
180
Продается недавно построенный отельный комплекс, площадью ок 9000 м2, расположенный на участ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 50 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом
Цриквеница, Хорватия
50
Продается отель 4*, расположенный на берегу возле моря недалеко от Цриквеницы. Отель построе…
€8,00 млн
Рекомендовать
Отель 29 комнат с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Krnica, Хорватия
29
Продается отель, расположенный на юго-восточном побережье Истрии, в 25 км от Пулы. Этот семе…
€2,19 млн
Рекомендовать
Отель 18 комнат с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Рогозница, Хорватия
18
Продается апарт-отель расположенный в первой линии моря в пригороде Рогозницы. Отель располо…
€3,00 млн
Рекомендовать
Отель 15 комнат
Загреб, Хорватия
15
1 212 м²
Рудеш, Zagrebačka cestaКрасивый семейный отель с чистой площадью 1211 м2 на участке 1350 м2,…
€2,38 млн
Рекомендовать
Отель 10 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Лабин, Хорватия
10
10
3
ИСТРИЯ, ОТЕЛЬ С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ Продается редавно отремонтированный загородный дом в тип…
€2,50 млн
Рекомендовать
Отель 18 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом
Трогир, Хорватия
18
Продается семейный отель, расположенный в 5 км от Трогира. Отель находится в тихом месте в 8…
€3,00 млн
Рекомендовать
Отель 25 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Zedno, Хорватия
25
4
A luxuriously equipped four-storey 4* apart-hotel is for sale, located in an attractive loca…
€2,50 млн
Рекомендовать
Отель 16 комнат с мебелью, с кондиционером, в центре города
Grad Split, Хорватия
16
Продается небольшой роскошный отель в самом сердце исторического квартала в старом центре Сп…
€3,60 млн
Рекомендовать
Отель 14 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Grad Split, Хорватия
14
Hotel for sale located in the center of Split, in a quiet location, just a few minutes walk …
€4,20 млн
Рекомендовать
Отель 19 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Orebic, Хорватия
19
4
A hotel for sale located on the Pelješac peninsula, just a few steps from the crystal clear …
€6,90 млн
Рекомендовать
Отель 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Sutivan, Хорватия
10
10
3
Продается четырехэтажная вилла, расположенная на большом участке, всего в нескольких шагах о…
€1,95 млн
Рекомендовать
Отель 28 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Супетар, Хорватия
28
3
Продается фантастический 4-звездочный отель, расположенный недалеко от Супетара на оживленно…
€4,95 млн
Рекомендовать
Отель 31 комната с видом на море
Bol, Хорватия
31
5
A fantastic 4-star hotel for sale, located in an old building and completely renovated in 20…
€10,00 млн
Рекомендовать
Отель 23 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bol, Хорватия
23
3
Продается фантастический бутик-отель категории 4*, расположенный всего в нескольких метрах о…
€3,00 млн
Рекомендовать
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Трогир, Хорватия
10
10
4
Продается отель, расположенный недалеко от Трогира. Он состоит из четырех этажей и находится…
€1,60 млн
Рекомендовать
Отель 9 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Трогир, Хорватия
9
9
4
Продается новый бутик-отель в завершающей стадии строительства, общей площадью 837 м2 на уча…
€2,20 млн
Рекомендовать
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Макарска, Хорватия
10
10
5
Продается отличный отель с 10 апартаментами и рестораном, расположенный на галечном пляже не…
€2,80 млн
Рекомендовать
Отель 9 спален
Город Пула, Хорватия
9
9
Цена по запросу
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Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Барбан, Хорватия
2
€1,99 млн
Рекомендовать
Отель 15 комнат
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
15
14
533 м²
МАКАРСКА, первая линия от моря, бутик-отель (10 км от Макарска)Отдельно стоящее здание: цоко…
€1,20 млн
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Отель 8 комнат
Karlobag, Хорватия
8
2
420 м²
Карлобаг, объект общественного питания 1-Й РЯД ОТ МОРЯ, площадь 420 м2, на двух этажах с пло…
Цена по запросу
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Отель 1 комната
Бакар, Хорватия
1
420 м²
Бакар, уникальный участок под застройку общей площадью 2900 м2 с объектом под реновацию, в ц…
Цена по запросу
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