Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Opcina Murter Kornati
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Opcina Murter Kornati, Хорватия

Отель Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Отель 250 м² в Муртер, Хорватия
Отель 250 м²
Муртер, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Хороший прибрежный мини-отель на популярном полуострове Муртер! Отличное расположение на бе…
$813,383
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Отель 700 м² в Муртер, Хорватия
Отель 700 м²
Муртер, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Идиллический мини-отель на несколько апартаментов с потрясающим видом на море!До моря всего …
$1,47 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти