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Купить коммерческую недвижимость в Беларуси

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1 635 объектов найдено
Ресторан, кафев Минск, Беларусь
Ресторан, кафе
Минск, Беларусь
196 м²
€ 3,664
Собственник продает помещение в историческом центре Минска по адресу ул. Комсомольская, 8. …
Производствов Гомель, Беларусь
Производство
Гомель, Беларусь
560 м² Количество этажей 1
€ 120,000
Прдается мебедьное производство с оборудованием, действующее. Оборудование: кромочная линия,…
Офис 2 комнатыв Минск, Беларусь
Офис 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 48 м² 7/14 Этаж
€ 41,685
Не упустите свой шанс! Продаётся административное помещение (офис) 47,2 кв.м  с машином…
Магазинв Слуцк, Беларусь
Магазин
Слуцк, Беларусь
51 м² 1/5 Этаж
€ 38,474
 Продается торговое помещение в городе Слуцке  Адрес: Слуцк ул. Кононовича 4 ❤️Про…
Производствов Минск, Беларусь
Производство
Минск, Беларусь
526 м² 2/2 Этаж
€ 149,317
Производственное помещение 526 кв. м. ! Адрес:  Минск, ул. Селицкого, д. 27/1 ❤️Продаёт…
Коммерческая 2 комнатыв Минск, Беларусь
Коммерческая 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 29 м² 1/1 Этаж
€ 5
❤️ Надежный и безопасный гараж - идеальное место для хранения своего автомобиля и инструмент…
Офис 3 комнатыв Минск, Беларусь
Офис 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 122 м² 1/9 Этаж
€ 111,759
Продается административное помещение площадью 122,0 кв.м в жилом доме Кульман, 15 Дом 1998 …
Офисв Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
248 м² 2 Этаж
€ 260,343
Продажа офиса Адрес: г. Минск, ул. Уручская, 21 Площадь – 284,2 м2 Продается офис каби…
Склад 1 комнатав Заречье, Беларусь
Склад 1 комната
Заречье, Беларусь
1 Количество комнат 147 м² 1/1 Этаж
€ 169,471
Складской комплекс, можно под СТО. Три отдельно стоящих здания –1. Мастерская по ремон…
Коммерческаяв Заречье, Беларусь
Коммерческая
Заречье, Беларусь
147 м² 1/1 Этаж
€ 169,471
Складской комплекс, можно под СТО. Три отдельно стоящих здания –1. Мастерская по ремон…
Коммерческая 2 комнатыв Минск, Беларусь
Коммерческая 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 60 м² 2/20 Этаж
€ 126,416
Продажа административно-торгового помещения в жилом комплексе «Парк Челюскинцев»…
Магазин 2 комнатыв Минск, Беларусь
Магазин 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 60 м² 2/20 Этаж
€ 126,416
Продажа административно-торгового помещения в жилом комплексе «Парк Челюскинцев»…
Офис 2 комнатыв Минск, Беларусь
Офис 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 60 м² 2/20 Этаж
€ 126,416
Продажа административно-торгового помещения в жилом комплексе «Парк Челюскинцев»…
Коммерческая 1 комнатав Минск, Беларусь
Коммерческая 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 13 м² Количество этажей 32
€ 7,328
Продается машино-место ( 12.7) в подземном мультипаркинге ЖК Парус ул. Кальварийская 16…
Офисв Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
152 м² 2 Этаж
€ 166,869
Продается офис по пер. Загородный 3, 4В. Помещение на 2 этаже, площадью 151.8 м2. Установлен…
Складв Заречье, Беларусь
Склад
Заречье, Беларусь
529 м²
Цена по запросу
Склад стройматериалов в д. Заречье Адрес: Минская область, Смолевичский район, Плисский с/с,…
Склад 1 комнатав Минск, Беларусь
Склад 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 42 м² 1/15 Этаж
€ 30,230
Продажа складского помещения в отличной локации. Изолированное помещение площадью 41,5 м. кв…
Магазин 3 комнатыв Марьина Горка, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат 96 м² 1/1 Этаж
€ 68,704
Продажа помещения в микрорайоне с высокой проходимостью, с отдельным входом площад…
Коммерческаяв Минск, Беларусь
Коммерческая
Минск, Беларусь
35 м²
€ 6,412
Продаётся Гараж с ямой (погреб). ул. Стебенёва 21. ГСК Импульс-Интеграл. Идеально для склада…
Коммерческаяв Боровляны, Беларусь
Коммерческая
Боровляны, Беларусь
12 м² 4/5 Этаж
€ 6,524
Машино-место, по адресу ул.40 лет Победы 29/1. Паркинг - многоуровневый, 5 этажей, машино-ме…
Офис 16 комнатв Минск, Беларусь
Офис 16 комнат
Минск, Беларусь
16 Количество комнат 632 м² 4/4 Этаж
€ 348,102
Продается коммерческий объект, расположенный на территории завода Интеграл, с отличным потен…
Коммерческаяв Жупранский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Жупранский сельский Совет, Беларусь
3 210 м²
€ 82,445
Продаётся Конно-спортивный центр. ―――――――――――――――――――――――――――― Уникальный Конно-спортивный ц…
Магазинв Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
58 м² 1/5 Этаж
€ 119,087
Предлагаем отличное торговое помещение возле метро Адрес: г. Минск, пр-т Партизанский, д. 10…
Офис 7 комнатв Минск, Беларусь
Офис 7 комнат
Минск, Беларусь
7 Количество комнат 734 м² Количество этажей 2
€ 297,719
Продается незавершенное законсервированное капитальное строение. Здание неустановленного наз…
Коммерческая 1 комнатав Жодино, Беларусь
Коммерческая 1 комната
Жодино, Беларусь
1 Количество комнат 49 м² 4/4 Этаж
€ 19,237
В самом центре города Жодино продается помещение коммерческого назначения. Бизнес центр нахо…
Офис 1 комнатав Минск, Беларусь
Офис 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 223 м² 2/32 Этаж
€ 285,993
Продаётся Административно-торговое помещение 223.0 м2 с хорошим ремонтом, ул. Кальварийская&…
Офис 1 комнатав Минск, Беларусь
Офис 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 223 м² 3/32 Этаж
€ 285,608
Продаётся Административно-торговое помещение 222.7 м2 с хорошим ремонтом, ул. Кальварийская&…
Офис 1 комнатав Минск, Беларусь
Офис 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 23 м² 2/32 Этаж
€ 29,625
Продаётся Административно-торговое помещение 23.1 м2 с хорошим ремонтом, ул. Кальварийская&n…
Офис 1 комнатав Минск, Беларусь
Офис 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 23 м² 3/32 Этаж
€ 29,625
Продаётся Административно-торговое помещение 23.1 м2 с хорошим ремонтом, ул. Кальварийская&n…
Офис 1 комнатав Минск, Беларусь
Офис 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 23 м² 4/32 Этаж
€ 29,625
Продаётся Административно-торговое помещение 23.1 м2 с хорошим ремонтом, ул. Кальварийская 1…

Регионы с недвижимостью на продажу

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Полоцк
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Недвижимость в Беларуси

Беларусь — край озер и лесов, государство в центре Европы. Сегодня тут проживает более 9 миллионов человек. Развитая инфраструктура городов, низкий уровень преступности, красивая природа, гостеприимные белорусы, вкусные местные продукты, территориальная близость к Евросоюзу — все это делает Беларусь привлекательной страной для постоянного проживания.

Как выбрать жилье в Беларуси

В этой стране 6 областей. Если вас интересует приобретение квартиры, то лучше всего выбрать столицу или один из областных центров. В белорусских городах представлены все виды жилья. Тут можно найти 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры с ремонтом и без него. Вы можете построить помещение по договору с застройщиком или купить недвижимость в Беларуси на вторичном рынке. Практически в каждом населенном пункте вы найдете как старые обжитые районы с привычными хрущевками и панельными девятиэтажками, так и новостройки с современными планировками. Обратите внимание на то, что в новых районах квартиры зачастую могут продаваться без ремонта.

Стоимость недвижимости в Минске

Жилье в белорусской столице будет стоить дороже, чем в других городах. Обычная 1-комнатная хрущевка обойдется минимум в 40 тысяч долларов. Найти варианты дешевле в Минске вряд ли удастся. При этом предложение квартир на столичном рынке обычно опережает спрос, а значит, покупатель вправе рассчитывать на торг. В итоге разбежка между первоначальной и конечной ценой объекта может достигать внушительных сумм. Продажей недвижимости в Беларуси могут заниматься как профессиональные агенты, так и собственники.

Покупка квартиры в региональных городах

В регионах также можно отыскать привлекательные по цене и качеству постройки: многоквартирный дом, уютную двухэтажку на несколько семей или частную усадьбу. Для того чтобы купить недвижимость в Беларуси, лучше обратиться к проверенному риэлтеру. Он быстро сориентирует вас по ценам в разных частях синеокой, поможет приобрести недвижимость дешевле, разберется с узакониванием перепланировки и другими вопросами.

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