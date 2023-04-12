Купить коммерческую недвижимость в Беларуси

Недвижимость в Беларуси

Беларусь — край озер и лесов, государство в центре Европы. Сегодня тут проживает более 9 миллионов человек. Развитая инфраструктура городов, низкий уровень преступности, красивая природа, гостеприимные белорусы, вкусные местные продукты, территориальная близость к Евросоюзу — все это делает Беларусь привлекательной страной для постоянного проживания.

Как выбрать жилье в Беларуси

В этой стране 6 областей. Если вас интересует приобретение квартиры, то лучше всего выбрать столицу или один из областных центров. В белорусских городах представлены все виды жилья. Тут можно найти 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры с ремонтом и без него. Вы можете построить помещение по договору с застройщиком или купить недвижимость в Беларуси на вторичном рынке. Практически в каждом населенном пункте вы найдете как старые обжитые районы с привычными хрущевками и панельными девятиэтажками, так и новостройки с современными планировками. Обратите внимание на то, что в новых районах квартиры зачастую могут продаваться без ремонта.

Стоимость недвижимости в Минске

Жилье в белорусской столице будет стоить дороже, чем в других городах. Обычная 1-комнатная хрущевка обойдется минимум в 40 тысяч долларов. Найти варианты дешевле в Минске вряд ли удастся. При этом предложение квартир на столичном рынке обычно опережает спрос, а значит, покупатель вправе рассчитывать на торг. В итоге разбежка между первоначальной и конечной ценой объекта может достигать внушительных сумм. Продажей недвижимости в Беларуси могут заниматься как профессиональные агенты, так и собственники.

Покупка квартиры в региональных городах

В регионах также можно отыскать привлекательные по цене и качеству постройки: многоквартирный дом, уютную двухэтажку на несколько семей или частную усадьбу. Для того чтобы купить недвижимость в Беларуси, лучше обратиться к проверенному риэлтеру. Он быстро сориентирует вас по ценам в разных частях синеокой, поможет приобрести недвижимость дешевле, разберется с узакониванием перепланировки и другими вопросами.