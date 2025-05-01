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Дома с бассейном в Минском районе, Беларусь

Колодищанский сельский Совет
121
Ждановичский сельский Совет
109
Папернянский сельский Совет
85
Острошицкогородокский сельский Совет
58
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41 объект найдено
Дом в Тарасово, Беларусь
Дом
Тарасово, Беларусь
Площадь 690 м²
Комфортный 4-х этажный загородный дом с собственным лифтом, расположен в экологически чистом…
$1,10 млн
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Дом в Серафимово, Беларусь
Дом
Серафимово, Беларусь
Площадь 291 м²
Дом с участком под Минском: д. Серафимово, 13 км от МКАД. Почему стоит купить именно этот до…
$65,000
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Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 115 м²
Продается в агрогородке Ждановичи, Ждановичского с/с, Минской области, Минского района, двух…
$157,000
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Дом в Крупица, Беларусь
Дом
Крупица, Беларусь
Площадь 270 м²
Место отлично подойдет для тех, кто хочет свой частный дом недалеко от Минска, а так же орга…
$199,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 265 м²
Продается отличный кирпичный коттедж на второй линии Дубровского водохранилища,в 17км от Мин…
$265,000
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Дом в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 39 м²
Продается дача  в СТ "Птичь" 10 км от МКАД Брестское направление.  Асфальтированная дорога д…
$46,000
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Коттедж в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 228 м²
Продается уютный коттедж в ближайшем пригороде - д. Курганы ! Коттедж расположен в тихом, уе…
$325,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 677 м²
Продается 4-уровневый коттедж в аг. Ратомка, Минский р-н Номер договора с агентством 329/1 о…
$695,000
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Дом в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Дом находится 11 км от мкад,   участок ровный 23 соток.  Канализация местная, водопровод/кан…
$66,700
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 544 м²
Предлагаем вашему вниманию просторный дом 2022 года постройки в престижном коттеджном поселк…
$310,000
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Дом в Сёмково, Беларусь
Дом
Сёмково, Беларусь
Площадь 554 м²
Представляем вашему вниманию жилой дом в аг. Сёмково! Молодечненское направление, 10 км от М…
$499,000
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Дом в Боровляны, Беларусь
Дом
Боровляны, Беларусь
Площадь 321 м²
Продается дом в центре Боровлян! Кладка дома выполнена в 2 кирпича (красный кирпич). Все ком…
$240,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 325 м²
Дом с участком в престижном садовом товариществе «Озерный берег» рядом с лесным массивом и р…
$159,000
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Дом в Ратомка, Беларусь
Дом
Ратомка, Беларусь
Площадь 612 м²
Большой красивый дом в классическом стиле в окружении леса в Ратомке. Очень красивое место. …
$640,000
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Дом в Старое Село, Беларусь
Дом
Старое Село, Беларусь
Площадь 182 м²
Панскi маентак, родовое гнездо, белорусская деревня 19 века, агротуристический аутентичный к…
$170,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 520 м²
Продается современный коттедж в аг. Ждановичи с зоной СПА. Минский р-н, Ждановичский с/с, аг…
$850,000
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Дом в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 529 м²
Продается элитный коттедж на просторном участке в тихом живописном месте с выходом в лесную …
Цена по запросу
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Дом в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 111 м²
Продаётся новый дом с сауной и купелью. Слуцкое направление в 10 км от МКАД.      Участок пл…
$120,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 256 м²
Уникальный по своей красоте Участок с 30-ю соснами, и элитный Коттедж с автомобилем в компле…
$499,000
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Коттедж в Валерьяново, Беларусь
Коттедж
Валерьяново, Беларусь
Площадь 467 м²
Это предложение для тех, кто хочет наслаждаться всеми красотами загородной жизни и в полной …
$659,000
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Коттедж в Сеница, Беларусь
Коттедж
Сеница, Беларусь
Площадь 307 м²
Элитный коттедж в агрогородке Сеница   Продается уникальное произведение современной архитек…
$430,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 253 м²
Дом находится в самом премиальном месте а/г Ратомка, который предлагает уникальную возможнос…
$366,000
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 196 м²
Дом в Минском районе, Юзуфовский с/с, д. Масловичи, 18 км. от МКАД по Мядельскому направлени…
$99,900
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 383 м²
Продается комфортабельный коттедж с бассейном в д.Боровляны. Коттедж 3 уровня,  красный кирп…
$590,000
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Продаётся дача в с/т Нива-2002, всего в 12 км от МКАД, 4 км. от г.Заславль, 6,61 соток. Жив…
$39,000
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Дом в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 108 м²
Предлагаем вашему вниманию просторный дом в живописном месте рядом с Минском! Садовое товари…
$145,000
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 428 м²
ОписаниеМестоположениеДом находится в 5 км от Минской кольцевой дороги в северо-восточном на…
$480,000
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
26 км от МКАД. по  Мядельскому направлению. Добротный дом из сруба 10х7,8 м, новая крыша с у…
$18,000
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Дом в Тарасово, Беларусь
Дом
Тарасово, Беларусь
Площадь 253 м²
Продается уютный коттедж в ближайшем пригороде - д. Тарасово ! Коттедж расположен в тихом, у…
$459,000
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Коттедж в Юхновка, Беларусь
Коттедж
Юхновка, Беларусь
Площадь 207 м²
Продаётся эксклюзивный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности с мебелью с…
$305,000
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Типы недвижимости в Минском районе

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Параметры недвижимости в Минском районе, Беларусь

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