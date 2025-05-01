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Коттеджи в Минском районе, Беларусь

Колодищанский сельский Совет
55
Ждановичский сельский Совет
28
Папернянский сельский Совет
18
Острошицкогородокский сельский Совет
21
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199 объектов найдено
Коттедж 6 комнат в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж 6 комнат
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Современный дом в Раубичах с четырьмя спальнями, тремя гардеробными, двумя санузлами ,камино…
$499,000
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Коттедж в Горанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 238 м²
Продается эксклюзивный коттедж в экологически чистом районе вблизи лесных массивов свеликоле…
$283,000
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Коттедж в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 197 м²
Современный дом хорошего качества из керамзитобетонных блоков в  деревне Масловичи - Великол…
$195,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 215 м²
Продается шикарный коттедж с участком в а.г. Ратомка, ул. Вилейская (6  км от МКАД).    Высо…
$360,000
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Коттедж в Юзуфово, Беларусь
Коттедж
Юзуфово, Беларусь
Площадь 186 м²
СРОЧНО!!! ПРОДАЕТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ 2-УРОВНЕВЫЙ КОТТЕДЖ, 100% ГОТОВНОСТИ, РЯДОМ С МИНСКОМ В АГР.…
$125,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Предлагаем вашему вниманию просторный комфортабельный коттедж с современным ремонтом в аг. К…
$220,000
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 1 000 м²
Элитный коттедж в престижном районе на участке с ландшафтным дизайном, террасой, среди живоп…
$1,20 млн
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 185 м²
Продаётся коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью престижном коттеджном посёлке "Ко…
$300,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 185 м²
Дом 100% готовности. Заезжай и живи. Все сделано для себя от души. Котел Bosch condens7000i,…
$165,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 179 м²
Продаётся новый современный коттедж в престижном коттеджном посёлке "Ратомка-Минское Море", …
$255,000
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 223 м²
Продается  незавершенное законсервированное строение в живописном месте,  д. Касынь. Общая п…
$100,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 211 м²
Продается коттедж в пос.Колодищи, по ул.Шпитальника, 1. В стоимость объекта входит подготовк…
$340,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 265 м²
Продается отличный кирпичный коттедж на второй линии Дубровского водохранилища,в 17км от Мин…
$265,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
Продается дом с участком 15 соток в Колодищах с домом. Московское направление 8 км от МКАД. …
Цена по запросу
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Коттедж в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 228 м²
Продается уютный коттедж в ближайшем пригороде - д. Курганы ! Коттедж расположен в тихом, уе…
$325,000
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Коттедж в Юхновка, Беларусь
Коттедж
Юхновка, Беларусь
Площадь 227 м²
Продаётся эксклюзивный современный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью с СПА-ко…
$750,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 677 м²
Продается 4-уровневый коттедж в аг. Ратомка, Минский р-н Номер договора с агентством 329/1 о…
$695,000
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Коттедж в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 136 м²
Продается 2 этажный комфортный коттедж из клееного бруса в п.Новинка (район аг.Сёмково). 14…
$345,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 246 м²
Продаётся эксклюзивный премиальный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью в окруже…
$750,000
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Коттедж в Горанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 175 м²
Коттедж в поселке Звенячи (20 км от МКАД, Гродненское направление). Дом построен из газосили…
$109,000
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Коттедж в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 203 м²
Современный коттедж уютный и функциональный.Продуманный до мелочей для создания максимальног…
$220,000
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Коттедж в Валерьяново, Беларусь
Коттедж
Валерьяново, Беларусь
Площадь 164 м²
В престижном посёлке Валерьяново, продаём для Вас добротный коттедж для комфортного проживан…
$295,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 330 м²
Участок с небольшим уклоном, огорожен сеткой. Подъездные пути асфальтированы. Расстояние от …
$200,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 544 м²
Предлагаем вашему вниманию просторный дом 2022 года постройки в престижном коттеджном поселк…
$310,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 185 м²
Продаётся новый прекрасный энергоэффективный современный коттедж вблизи "Глебковского биосфе…
$185,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Продается коттедж в пос.Колодищи, по ул.Шпитальника, 6. В стоимость объекта входит подготовк…
$340,000
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Коттедж в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 293 м²
Отличный вариант для реализации своей мечты! Продаётся просторный дом, имеющий огромный поте…
$115,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 295 м²
Продаётся коттедж в поселке Раубичи ! Отличные подъездные пути (асфальт), рядом озеро, горно…
$370,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 256 м²
Возможен обмен на квартиру с вашей доплатой! Ключи в день сделки! Чистая продажа! Предлагаем…
$219,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 401 м²
Продаётся дом в Раубичах для тех, кто  ценит простор - 400 м2 на 20 сотках. Этажи и планиров…
$550,000
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Параметры недвижимости в Минском районе, Беларусь

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