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Дома в Шершунском сельском Совете, Беларусь

7 объектов найдено
Дом в Шершунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шершунский сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
Продается красивый с удобной планировкой дом из бруса в агрогородке Шершуны.     Разработан …
$64,900
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Дом в Новый Двор, Беларусь
Дом
Новый Двор, Беларусь
Площадь 72 м²
Продам дом с удобствами в современной деревне Новый Двор Шершунского с/с в 26 км от МКАД в п…
$41,000
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Дом в Шершунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шершунский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Ссылка на обзор ТикТок Продаётся современный жилой дом в деревне Ревкутьевичи. Молодечненско…
$98,000
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Дом в Шершунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шершунский сельский Совет, Беларусь
Площадь 95 м²
Продается жилой дом деревне Щедровщина Минского района, в 33 км от Минска, Молодечненское на…
$15,000
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Коттедж в Шершунский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Шершунский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Продается дом в д. Курневичи минского р-на. 35 км от МКАД. Общая площадь 79 м2. Две отдельны…
$27,500
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Коттедж в Шершунский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Шершунский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Ссылка на обзор ТикТок Продаётся современный жилой дом в деревне Ревкутьевичи. Молодечненско…
$98,000
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Дом в Шершуны, Беларусь
Дом
Шершуны, Беларусь
Площадь 202 м²
Блочный, двухуровневый дом 2024 года постройки с участком 14 соток, находится в аг. Шершуны.…
$65,000
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Параметры недвижимости в Шершунском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
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