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Дома с гаражом в Минском районе, Беларусь

Колодищанский сельский Совет
121
Ждановичский сельский Совет
109
Папернянский сельский Совет
85
Острошицкогородокский сельский Совет
58
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217 объектов найдено
Дом в Тарасово, Беларусь
Дом
Тарасово, Беларусь
Площадь 690 м²
Комфортный 4-х этажный загородный дом с собственным лифтом, расположен в экологически чистом…
$1,10 млн
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Дом в Тарасово, Беларусь
Дом
Тарасово, Беларусь
Площадь 224 м²
Продаются два комфортных дома на участке 19 соток с уникальным ландшафтным дизайном, хамамом…
$529,900
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Дом в Серафимово, Беларусь
Дом
Серафимово, Беларусь
Площадь 291 м²
Дом с участком под Минском: д. Серафимово, 13 км от МКАД. Почему стоит купить именно этот до…
$65,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 137 м²
**Продается дачный дом в поселке Верас-1, 20 км от Минской МКАД! ** Предлагаем вашему вниман…
$45,000
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Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 115 м²
Продается в агрогородке Ждановичи, Ждановичского с/с, Минской области, Минского района, двух…
$157,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 152 м²
Продадим стильный эксклюзивный дом в Колодищах. Красивый деревянный дом с атмосферой настоящ…
$289,000
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Дом в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 187 м²
VIP-КОТТЕДЖ  с грамотной планировкой и готовой баней из бревна, в д. Ходаково, 15 соток, ряд…
$190,000
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Дом в Крупица, Беларусь
Дом
Крупица, Беларусь
Площадь 270 м²
Место отлично подойдет для тех, кто хочет свой частный дом недалеко от Минска, а так же орга…
$199,000
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Дом в Лесковка, Беларусь
Дом
Лесковка, Беларусь
Площадь 376 м²
Этот дом – не просто жильё, а готовая концепция жизни для тех, кто ценит комфорт, статус и п…
$380,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 185 м²
Продаётся коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью престижном коттеджном посёлке "Ко…
$300,000
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 123 м²
Продается дом в д. Светлый Путь Минский район. 22 км от МКАД Молодечненское направление, 300…
$65,000
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Дом в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 766 м²
Продается 4-х уровневый коттедж в д.Раубичи.Участок 25 соток. Форма собственности – частная.…
$266,900
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 205 м²
Просторный кирпичный дом в шаговой доступности от г. Минска. Дом кирпичный, двухуровневый, р…
$129,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 179 м²
Продаётся новый современный коттедж в престижном коттеджном посёлке "Ратомка-Минское Море", …
$255,000
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Продаётся уютный садовый домик в СТ "Родничок-ягодка" Ищете идеальное место для отдыха на п…
$20,000
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Дом в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Хорошая, уютная дача в 10 минутах от Минска! Все коммуникации центральные, газ, вода круглог…
$25,100
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 300 м²
Благородный дом в классическом стиле в п. Колодищи. Минская обл., Минский р-н, 6 км от МКАД.…
$250,000
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Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 213 м²
Современный дом с банным комплексом в курортной зоне Минска - до пляжа 3 минуты, до санатори…
$365,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 170 м²
Дом расположен прямо на опушке леса. Дом сделан добротно из красного кирпича с железобетонны…
$155,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 265 м²
Продается отличный кирпичный коттедж на второй линии Дубровского водохранилища,в 17км от Мин…
$265,000
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 259 м²
Новый тёплый дом с готовым цокольным этажом и современными коммуникациями ❤️ Дом с большим п…
$119,900
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Предлагаем вашему вниманию ровный и ухоженный участок площадью 6.06 соток всего в 8.5 км от …
$13,900
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Коттедж в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 228 м²
Продается уютный коттедж в ближайшем пригороде - д. Курганы ! Коттедж расположен в тихом, уе…
$325,000
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Коттедж в Юхновка, Беларусь
Коттедж
Юхновка, Беларусь
Площадь 227 м²
Продаётся эксклюзивный современный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью с СПА-ко…
$750,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 257 м²
Продается два полностью готовых дома с участком в п. Колодищи! Площадь участка 15 соток. Име…
$450,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 677 м²
Продается 4-уровневый коттедж в аг. Ратомка, Минский р-н Номер договора с агентством 329/1 о…
$695,000
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Коттедж в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 136 м²
Продается 2 этажный комфортный коттедж из клееного бруса в п.Новинка (район аг.Сёмково). 14…
$345,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 246 м²
Продаётся эксклюзивный премиальный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью в окруже…
$750,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
СРОЧНО!!! В одном из живописнейших уголков, в 7 км от Минска, продается уютная дача с ухожен…
$21,500
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Дом в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Дом находится 11 км от мкад,   участок ровный 23 соток.  Канализация местная, водопровод/кан…
$66,700
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Типы недвижимости в Минском районе

коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Минском районе, Беларусь

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
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