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Дома в Минском районе, Беларусь

Колодищанский сельский Совет
121
Ждановичский сельский Совет
109
Папернянский сельский Совет
85
Острошицкогородокский сельский Совет
58
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724 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж 6 комнат
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Современный дом в Раубичах с четырьмя спальнями, тремя гардеробными, двумя санузлами ,камино…
$499,000
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Вилла 5 комнат в Крупица, Беларусь
Вилла 5 комнат
Крупица, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Дом расположен на возвышенности, которая на картах отмечается как биосферный заповедник. Зде…
$325,083
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Дом в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Продается готовая для проживания 2-комнатная квартира в блокированном доме: Михановичский с/…
$52,000
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Домик в уютном месте, 21 км от МКАД! ❤️ Дачный домик, готовый для проживания, в небольшом ую…
$11,500
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
Продается дачный дом в Зеленом, в СТ «Отдых» Ждановичского сс. Участок ровный, ухоженный, 7 …
$49,900
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Дом в Городище, Беларусь
Дом
Городище, Беларусь
Площадь 275 м²
Продается дом (пригоден для круглогодичного проживания) в Городище, в 13 км от МКАД Участок …
$221,000
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Дом в Тарасово, Беларусь
Дом
Тарасово, Беларусь
Площадь 690 м²
Комфортный 4-х этажный загородный дом с собственным лифтом, расположен в экологически чистом…
$1,10 млн
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Загородный комфорт всего в 25 км от МКАД  ❤️ Уютная дача с ухоженным участком и баней в садо…
$27,900
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Дом в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 77 м²
Коттеджный участок с домом в 12 км от Минска ❤️ Продаётся отличный, спланированный, ровный у…
$49,900
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Продается готовая дача рядом с Минском. Садовый дом ухожен, новая ондулиновая крыша, недавн…
$16,600
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Дом в Аксаковщина, Беларусь
Дом
Аксаковщина, Беларусь
Площадь 60 м²
Два дома по цене одного в сосновом лесу в 24 км от МКАД ❤️Идеальный вариант для тех, кто ище…
$47,000
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Дом в Тарасово, Беларусь
Дом
Тарасово, Беларусь
Площадь 224 м²
Продаются два комфортных дома на участке 19 соток с уникальным ландшафтным дизайном, хамамом…
$529,900
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Коттедж в Горанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 238 м²
Продается эксклюзивный коттедж в экологически чистом районе вблизи лесных массивов свеликоле…
$283,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
В 10 минутах езды от Минска ,рядом с Колодищами, в хорошем месте с налаженном транспортном с…
$32,000
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Дом в Серафимово, Беларусь
Дом
Серафимово, Беларусь
Площадь 291 м²
Дом с участком под Минском: д. Серафимово, 13 км от МКАД. Почему стоит купить именно этот до…
$65,000
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Коттедж в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 197 м²
Современный дом хорошего качества из керамзитобетонных блоков в  деревне Масловичи - Великол…
$195,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 137 м²
**Продается дачный дом в поселке Верас-1, 20 км от Минской МКАД! ** Предлагаем вашему вниман…
$45,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 215 м²
Продается шикарный коттедж с участком в а.г. Ратомка, ул. Вилейская (6  км от МКАД).    Высо…
$360,000
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Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 115 м²
Продается в агрогородке Ждановичи, Ждановичского с/с, Минской области, Минского района, двух…
$157,000
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Коттедж в Юзуфово, Беларусь
Коттедж
Юзуфово, Беларусь
Площадь 186 м²
СРОЧНО!!! ПРОДАЕТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ 2-УРОВНЕВЫЙ КОТТЕДЖ, 100% ГОТОВНОСТИ, РЯДОМ С МИНСКОМ В АГР.…
$125,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 152 м²
Продадим стильный эксклюзивный дом в Колодищах. Красивый деревянный дом с атмосферой настоящ…
$289,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Предлагаем вашему вниманию просторный комфортабельный коттедж с современным ремонтом в аг. К…
$220,000
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Дом в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 187 м²
VIP-КОТТЕДЖ  с грамотной планировкой и готовой баней из бревна, в д. Ходаково, 15 соток, ряд…
$190,000
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Дом в Крупица, Беларусь
Дом
Крупица, Беларусь
Площадь 270 м²
Место отлично подойдет для тех, кто хочет свой частный дом недалеко от Минска, а так же орга…
$199,000
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Дом в Лесковка, Беларусь
Дом
Лесковка, Беларусь
Площадь 376 м²
Этот дом – не просто жильё, а готовая концепция жизни для тех, кто ценит комфорт, статус и п…
$380,000
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Дом в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 270 м²
Два дома в 8 км от МКАД ❤️ Продаются два дома с панорамным видом в 8 км от МКАД. Адрес: Хате…
$129,900
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 1 000 м²
Элитный коттедж в престижном районе на участке с ландшафтным дизайном, террасой, среди живоп…
$1,20 млн
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Предлагаем вам очаровательную дачу с земельным участком площадью 5,56 сотки, расположенную в…
$19,900
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 185 м²
Продаётся коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью престижном коттеджном посёлке "Ко…
$300,000
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Дачный дом 43 м2, готовый для летнего отдыха, возле д.Бовбли, в востребованном направлении -…
$23,900
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Типы недвижимости в Минском районе

коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Минском районе, Беларусь

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с садом
с террасой
с бассейном
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