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Дома с садом в Минском районе, Беларусь

Колодищанский сельский Совет
121
Ждановичский сельский Совет
109
Папернянский сельский Совет
85
Острошицкогородокский сельский Совет
58
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217 объектов найдено
Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Продается готовая дача рядом с Минском. Садовый дом ухожен, новая ондулиновая крыша, недавн…
$16,600
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Дом в Тарасово, Беларусь
Дом
Тарасово, Беларусь
Площадь 224 м²
Продаются два комфортных дома на участке 19 соток с уникальным ландшафтным дизайном, хамамом…
$529,900
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
В 10 минутах езды от Минска ,рядом с Колодищами, в хорошем месте с налаженном транспортном с…
$32,000
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Дом в Серафимово, Беларусь
Дом
Серафимово, Беларусь
Площадь 291 м²
Дом с участком под Минском: д. Серафимово, 13 км от МКАД. Почему стоит купить именно этот до…
$65,000
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Коттедж в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 197 м²
Современный дом хорошего качества из керамзитобетонных блоков в  деревне Масловичи - Великол…
$195,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 215 м²
Продается шикарный коттедж с участком в а.г. Ратомка, ул. Вилейская (6  км от МКАД).    Высо…
$360,000
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Коттедж в Юзуфово, Беларусь
Коттедж
Юзуфово, Беларусь
Площадь 186 м²
СРОЧНО!!! ПРОДАЕТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ 2-УРОВНЕВЫЙ КОТТЕДЖ, 100% ГОТОВНОСТИ, РЯДОМ С МИНСКОМ В АГР.…
$125,000
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Дом в Крупица, Беларусь
Дом
Крупица, Беларусь
Площадь 270 м²
Место отлично подойдет для тех, кто хочет свой частный дом недалеко от Минска, а так же орга…
$199,000
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Дачный дом 43 м2, готовый для летнего отдыха, возле д.Бовбли, в востребованном направлении -…
$23,900
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Дом в Тарасово, Беларусь
Дом
Тарасово, Беларусь
Площадь 251 м²
Продается дом в д. Тарасово. 2 км от МКАД, Гродненское направление. Одно из самых популярных…
$680,000
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 123 м²
Продается дом в д. Светлый Путь Минский район. 22 км от МКАД Молодечненское направление, 300…
$65,000
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Продается садовый домик с участком в садовом товариществе СОЮЗ, 19 км от МКАД и 2 км от Засл…
$15,000
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Продаётся дача недалеко от Минска  (СТ Миловиды 89) 20 км от МКАД  - 150 метров от дома бл…
$20,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 185 м²
Дом 100% готовности. Заезжай и живи. Все сделано для себя от души. Котел Bosch condens7000i,…
$165,000
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 31 м²
Представляем вашему вниманию отличный вариант для загородного отдыха - дом с просторным учас…
$20,400
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Продаётся уютный садовый домик в СТ "Родничок-ягодка" Ищете идеальное место для отдыха на п…
$20,000
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Дом в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Хорошая, уютная дача в 10 минутах от Минска! Все коммуникации центральные, газ, вода круглог…
$25,100
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 71 м²
Продается  дом для круглогодичного проживания  в СТ Полиграфист, Минский  р-н, Молодечненско…
$52,500
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 265 м²
Продается отличный кирпичный коттедж на второй линии Дубровского водохранилища,в 17км от Мин…
$265,000
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Дом в Ратомка, Беларусь
Дом
Ратомка, Беларусь
Площадь 168 м²
Продается уютный жилой дом в аг. Ратомка, всего в 6 км от Минска!     Участок 15,90 соток с …
$185,000
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Дом в Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 44 м²
Продаётся дом в посёлке Аннополь. Отличное транспортное сообщение с Минском. От дома до ост…
$39,000
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Дом в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 39 м²
Продается дача  в СТ "Птичь" 10 км от МКАД Брестское направление.  Асфальтированная дорога д…
$46,000
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Коттедж в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 228 м²
Продается уютный коттедж в ближайшем пригороде - д. Курганы ! Коттедж расположен в тихом, уе…
$325,000
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Коттедж в Юхновка, Беларусь
Коттедж
Юхновка, Беларусь
Площадь 227 м²
Продаётся эксклюзивный современный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью с СПА-ко…
$750,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 677 м²
Продается 4-уровневый коттедж в аг. Ратомка, Минский р-н Номер договора с агентством 329/1 о…
$695,000
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Дом в Обчак, Беларусь
Дом
Обчак, Беларусь
Площадь 88 м²
Жилая площадь составляет 88.2 м2, 1 жилая  комната 28.9 м2. В доме есть просторная кухня 14 …
$44,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
СРОЧНО!!! В одном из живописнейших уголков, в 7 км от Минска, продается уютная дача с ухожен…
$21,500
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Дом в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Дом находится 11 км от мкад,   участок ровный 23 соток.  Канализация местная, водопровод/кан…
$66,700
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Уютная дача в 7 км. от Заславля ❤️Если для вас важен не просто дом, а особенное место с атмо…
$29,900
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Дом в Острошицкий Городок, Беларусь
Дом
Острошицкий Городок, Беларусь
Площадь 84 м²
Продается дом в Острошицком городке в самом престижном агрогородке среди живописной природы …
$75,000
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