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Дома с террасой в Минском районе, Беларусь

Колодищанский сельский Совет
121
Ждановичский сельский Совет
109
Папернянский сельский Совет
85
Острошицкогородокский сельский Совет
58
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5 объектов найдено
Дом в Аннополь, Беларусь
Дом
Аннополь, Беларусь
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается дом. Все тех характеристики…   Красивый, уютный, просторный и при этом компактны…
$245,000
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Дом 5 комнат в Петришки, Беларусь
Дом 5 комнат
Петришки, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 5
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Ищете уединение и отдых? Встречайте вашу идеальную дачу! ____________________ Продаетс…
$20,000
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Дом 8 комнат в Аннополь, Беларусь
Дом 8 комнат
Аннополь, Беларусь
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 444 м²
Количество этажей 2
Вас ждет большой удобный дом в два этажа с очень приятной стоимостью за такой метраж. В нем …
$125,000
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Дом 4 комнаты в Городище, Беларусь
Дом 4 комнаты
Городище, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 273 м²
Количество этажей 1
Объявляется продажа нового, стильного коттеджа с евроремонтом, расположенного в пригороде Ми…
$235,000
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Дом 4 комнаты в Заславль, Беларусь
Дом 4 комнаты
Заславль, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Количество этажей 1
Коттеджная застройка расположена в микрорайоне Загорье, у Минского моря. Дом сдан в эксплуат…
$203,000
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