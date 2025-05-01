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Таунхаусы в Минском районе, Беларусь

Колодищанский сельский Совет
3
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5 объектов найдено
Таунхаус в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 143 м²
Продаётся премиальный Таунхаус примыкающий к лесу в престижном закрытом Жилом Комплексе «Зел…
$420,000
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Таунхаус в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 113 м²
Продаётся квартира под отделку в блокированном жилом доме в аг. Колодищи, ул. Светлая.  Учас…
$130,000
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Таунхаус в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 215 м²
Продаётся эксклюзивный новый стильный энергоэффективный коттедж премиум-класса с собственным…
$265,000
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Таунхаус в Дегтярёвка, Беларусь
Таунхаус
Дегтярёвка, Беларусь
Площадь 175 м²
Уютный двухэтажный таунхаус в европейском стиле в 3 км от Минска! Удобное расположение насел…
$180,000
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Таунхаус в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 182 м²
Описание Введены в эксплуатацию! Все документы готовы( отдельный техпаспорт и регистрационн…
$139,000
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Параметры недвижимости в Минском районе, Беларусь

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