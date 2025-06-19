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Коттеджи возле озера в Беларуси

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32
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3
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1 объект найдено
Коттедж 10 спален в Городище, Беларусь
Коттедж 10 спален
Городище, Беларусь
Количество спален 10
Площадь 485 м²
Количество этажей 2
Уютный одноуровневый дом в Слуцке Адрес: ул. Брановичская, г. Слуцк, Минская обл. Рассто…
$990,000
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