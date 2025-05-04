Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Демидовичский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Демидовичском сельском Совете, Беларусь

Коттедж Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 123 м²
Продаётся современный коттедж 100% готовности с мебелью в престижном коттеджном посёлке "Пер…
$117,000
Оставить заявку
Коттедж в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 182 м²
Продается новый 2-х этажный загородный дом в коттеджной застройке в д.Чирвоная Смена, улица …
$71,000
Оставить заявку
Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Совершенно новый энергоэффективный комплекс на просторном участке в живописной и экологическ…
$699,000
Оставить заявку
Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 92 м²
Продается современный коттедж в д. Вызволенье Дзержинский р-н 36 км от МКАД Дом построили в …
$85,000
Оставить заявку
Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 250 м²
Продается участок 10,31 соток с недостроенным домом в Дзержинском районе, в 17 км от Минска,…
$65,000
Оставить заявку
Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Продается коттедж в Дзержинском районе! д.Буда - коттеджная застройка!  Участок в частной со…
$103,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Демидовичском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти