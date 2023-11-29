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Коммерческая недвижимость в Southern Albania, Албания

Влёра
26
35 объектов найдено
Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 182 м²
Этаж 1
€1,46 млн
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Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 234 м²
€260,000
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Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 86 м²
Этаж 1
€400
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Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 88 м²
Этаж 1
ВОЗМОЖНОСТЬ! Продается сервисное подразделение в первой линии Lungomare. У сервисного подра…
€228,800
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Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 43 м²
Этаж 1
ВОЗМОЖНОСТЬ! Продается сервисное подразделение рядом с бульваром "Исмаил Кемали".Он организо…
€45,000
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Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 50 м²
Магазин для долгосрочной аренды в Vlore !Помещение для магазина или офиса находится на 2-й л…
€300
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Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 37 м²
Коммерческая недвижимость на продажу в Лунгомаре! Помещения для офиса, магазина или квартиры…
€81,400
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Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 46 м²
Коммерческая недвижимость на продажу в Лунгомаре! Помещения для офиса, магазина или квартиры…
€101,200
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Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 23 м²
Коммерческая недвижимость для продажи недалеко от порта Влёра, 22,5 метра2 с сертификатом.Он…
€38,000
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Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 100 м²
ВОЗМОЖНОСТЬ! Продается сервисное подразделение недалеко от Булеварди Исмаил Кемали. Он орга…
€200,000
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Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 40 м²
Сервисное подразделение, выполняющее функции Адвокатского бюро по продаже. Подразделение ра…
€68,000
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Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 19 м²
ВОЗМОЖНОСТЬ! Сервисное подразделение для продажи в центре Влёры .Он организован в одной комн…
€34,200
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Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 130 м²
ПРОДАЖА! Коммерческое пространство в городе Влёра. Расположен на первом этаже жилого дома, и…
€300,000
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Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 397 м²
Этаж 3
Отель продается в идеальном районе с фантастическим видом на море и город ,между тишиной и р…
€360,000
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Магазин в центре города, с Онлайн-показ в Влёра, Албания
Магазин в центре города, с Онлайн-показ
Влёра, Албания
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вам купить магазин во Влере, Албания. 40 квадратных метров  и терраса 70 квадратн…
€48,000
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CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Отель 50 комнат с Онлайн-показ в Borsh, Албания
Отель 50 комнат с Онлайн-показ
Borsh, Албания
Комнаты 50
Площадь 5 000 м²
Продается отель в Албании. Qeparo. Действующий бизнес на 53 номера, собственная территория. …
Цена по запросу
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Коммерческая с Онлайн-показ в Влёра, Албания
Коммерческая с Онлайн-показ
Влёра, Албания
Площадь 70 м²
Продаётся помещение общей площадью 70м2, расположена на 2-ом. 📍Влёра 
€50,100
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Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Коммерческая с Онлайн-показ в Влёра, Албания
Коммерческая с Онлайн-показ
Влёра, Албания
Площадь 75 м²
Продаётся помещение общей площадью 75 м2, расположена на 2-ом этаже с лифтом. 📍Влёра  
€56,100
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Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 48 м²
ВОЗМОЖНОСТЬ! Продается сервисное подразделение рядом с "Али Деми" Highschoool.Он организован…
€38,000
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Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 63 м²
Магазин для продажи на первой линии в районе Лунгомаре. Он состоит из поверхности 62,5 м2 и …
€99,600
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Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 23 м²
Он расположен на второй линии Лунгомаре. Доступно для любых целей. Место для парковки являет…
€25,000
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Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 80 м²
Магазин в аренду в населенном районе Влера. Магазин состоит из 80 метров в непосредственной …
€300
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Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 56 м²
Магазин в аренду возле больницы во Влёре. Площадь окружающей среды составляет 55,5 м2, она о…
€300
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Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 45 м²
Магазин расположен в центре Влоры. Он находится на втором этаже в лучшем и организованном ко…
€300
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Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 84 м²
Супер вариант для инвестиций, Бар, офис, магазин, Салон - покупка коммерческой недвижимости …
€95,700
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Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 287 м²
2-этажное здание на продажу в Бишти I Каллдремит. На первом этаже 137 м2 есть 3 магазина с с…
€107,000
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Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 26 м²
Dyqan ne bishtin e kalldrim 26 м2 ne rrugen kryesore me fasade xhami 50% e ambjentit . Ambje…
€45,600
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Коммерческая в Qender Vlore, Албания
Коммерческая
Qender Vlore, Албания
Площадь 180 м²
Хранение в панайе. 2 этажа. Фантастика для небольшого завода Он также окружен землей, котор…
€88,000
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Офис в Влёра, Албания
Офис
Влёра, Албания
Площадь 40 м²
Этаж 2/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€42,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский
Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€350,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский
Realting.com
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