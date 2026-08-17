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Коммерческая недвижимость в Orikum, Албания

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отели
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8 объектов найдено
🏦 BUSINESS PREMISES FOR SALE IN ORIKUM, VLORA – NEAR BKT BANK в Orikum, Албания
🏦 BUSINESS PREMISES FOR SALE IN ORIKUM, VLORA – NEAR BKT BANK
Orikum, Албания
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
🏦 BUSINESS PREMISES FOR SALE IN ORIKUM, VLORA – NEAR BKT BANK 💶 Price: 120,000 Euros 📐 A…
$139,837
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DES Real Estate
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BUSINESS PREMISES FOR SALE IN ORIKUM, VLORA (NEAR THE CHURCH) в Orikum, Албания
BUSINESS PREMISES FOR SALE IN ORIKUM, VLORA (NEAR THE CHURCH)
Orikum, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
БИЗНЕС ПРОДАЖА В ОРИКУМ, ВЛОРА (Ближе к церкви)📐 Площадь: 60 м2 (грубая)💰 Цена: 1 350 €/м2📄 …
$94,438
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DES Real Estate
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Коммерческое помещение 50 м² в Orikum, Албания
Коммерческое помещение 50 м²
Orikum, Албания
Площадь 50 м²
✅ Стоимость: 105 000 евро✅ Расположение: Orikum, Vlore✅ Площадь: 50м2Район, где расположен м…
$121,150
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NEXT REAL ESTATE
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Отель 2 200 м² в Radhime, Албания
Отель 2 200 м²
Radhime, Албания
Площадь 2 200 м²
Эксклюзивный отель на продажу в Радхимэ, Влоре, в одном из самых востребованных и быстрораст…
$4,69 млн
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NEXT REAL ESTATE
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Отель 397 м² в Orikum, Албания
Отель 397 м²
Orikum, Албания
Площадь 397 м²
The hotel is for sale in a perfect area with a fantastic view to the sea and city ,between p…
$424,585
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FOR SALE LAST FLOOR OF A 5-STOREY BUILDING IN RADHIME,VLORA! в Orikum, Албания
FOR SALE LAST FLOOR OF A 5-STOREY BUILDING IN RADHIME,VLORA!
Orikum, Албания
Площадь 242 м²
Количество этажей 5
На продажу выставлен 5-й этаж (верхний этаж) 5-этажного здания, в настоящее время находящего…
$692,697
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Century 21 Marina
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TekceTekce
Коммерческое помещение 225 м² в Orikum, Албания
Коммерческое помещение 225 м²
Orikum, Албания
Площадь 225 м²
🏢🔑 BUSINESS PREMISES FOR SALE IN ORIKUM, VLORA. 💰 Price: 1400 euros/m² (negotiable) 📏 Ar…
$364,841
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DES Real Estate
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HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA! в Radhime, Албания
HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA!
Radhime, Албания
Площадь 2 470 м²
Количество этажей 4
Продается: 4-этажный отель с удобной террасой, 1 цокольный этаж, бассейн, игровая площадка и…
$5,16 млн
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Century 21 Marina
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Realting.com
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