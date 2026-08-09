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Коммерческая недвижимость в Северной Албании, Албания

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Дуррес
144
Bashkia Shijak
5
109 объектов найдено
Коммерческое помещение 42 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 42 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
Помещения расположены на краю улицы в музее Дуррес, расположенном на 0-м этаже жилого дома, …
$111,410
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Коммерческое помещение 102 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 102 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 1
Продается помещение в районе Plazh комплексе Tocak. По сертификату помещение имеет площадь 1…
$173,610
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Коммерческое помещение 38 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 38 м²
Дуррес, Албания
Площадь 38 м²
$60,171
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TekceTekce
Продается складское помещение (kapanon) в пригороде Durrës (Дуррес) — участок 2500 м², готовое помещение в Дуррес, Албания
Продается складское помещение (kapanon) в пригороде Durrës (Дуррес) — участок 2500 м², готовое помещение
Дуррес, Албания
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается складское помещение (kapanon) в районе Rrashbull (Ррашбулл), пригород Durrës — гот…
$383,354
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Century 21 Eon
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Коммерческое помещение 63 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 63 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/11
Помещения расположены на 2 этаже здания с лифтом на улице А.Гога, между «Музеем мучеников» и…
$115,381
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Коммерческое помещение 45 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 45 м²
Дуррес, Албания
Площадь 45 м²
Пространство расположено на первом этаже в Казази в Дурресе. Недвижимость имеет общую площад…
$113,766
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Ресторан 400м2 плюс 70м2 подвал для кухни. в Дуррес, Албания
Ресторан 400м2 плюс 70м2 подвал для кухни.
Дуррес, Албания
Площадь 470 м²
Ресторан 400м2 плюс 70м2 подвал для кухни. Есть внутренняя лестница, а также отдельный вход …
$1,41 млн
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Коммерческое помещение 133 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 133 м²
Дуррес, Албания
Площадь 133 м²
Этаж 2/8
Помещения расположены на 2-м этаже строящегося здания в центре Дурреса в бывшем Спортивном п…
$263,277
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Коммерческое помещение 2 800 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 2 800 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 800 м²
Этаж 7/7
Помещения состоят из 7-этажного здания, расположенного на новой Портовой дороге в Дурресе. Н…
$11,54 млн
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Коммерческое помещение в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение
Дуррес, Албания
Площадь 121 м²
Коммерческое помещение, внутреннее пространство: 121 м², веранда: 76 м².
$386,658
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Отель 1 198 м² в Дуррес, Албания
Отель 1 198 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 25
Количество спален 24
Кол-во ванных комнат 27
Площадь 1 198 м²
Этаж 5/5
Апарт-отель расположен на берегу моря в районе Kavaja Rock в Дурресе. Недвижимость имеет 600…
$6,92 млн
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Коммерческое помещение 88 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 88 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Продается помещение под офис или магазин. Расположено на 0 этаже в оживленном месте района P…
$181,864
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Коммерческое помещение 217 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 217 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Площадь 217 м²
Этаж 1/10
Окружающая среда расположена на первом этаже здания недалеко от улицы Эгнатия, Дуррес. Распо…
$1,39 млн
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Коммерческое помещение 66 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 66 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Магазин расположен на первом этаже многоквартирного дома у дороги в Пранвере в Дурресе. Недв…
$138,458
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Коммерческое помещение 47 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 47 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Окружающая среда расположена на главном 0-м этаже рядом с Демотивным музеем Дурреса. Недвижи…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 219 м² в Дуррес, Албания
Ресторан, кафе 219 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 219 м²
Это пространство расположено на первом этаже 6-этажного здания и имеет площадь 219 м2 соглас…
$410,471
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Коммерческое помещение 58 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 58 м²
Дуррес, Албания
Площадь 58 м²
Этаж 1/5
Помещения расположены на первом этаже флагманского центра в Дурресе. Недвижимость имеет общу…
$173,072
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Коммерческое помещение 75 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 75 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
В продаже коммерческое помещение площадью 74 м.кв. Расположена в районе Пляж Иллирия на 1м э…
$117,017
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Коммерческое помещение 27 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 27 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 1/5
Помещения расположены на 0-м этаже строящегося здания в районе Индустриального рынка рядом с…
$103,843
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Отель 709 м² в Дуррес, Албания
Отель 709 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 26
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 709 м²
Этаж -1/10
Отель расположен в районе пляжа Дуррес, часть комплекса с регулярным управлением и озеленени…
$1,54 млн
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Производство 576 м² в Дуррес, Албания
Производство 576 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 576 м²
Этаж 2/2
Недвижимость расположена на шоссе Тирана-Дюррес между эстакадой Флэйк и Королевским газом. О…
$1,73 млн
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Отель 363 м² в Дуррес, Албания
Отель 363 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 27
Количество спален 27
Кол-во ванных комнат 27
Площадь 363 м²
Продается: Пятиэтажный отель, расположенный на пляже Илирия, Дуррес. Роскошный отель, полнос…
$1,51 млн
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Future Home Invest
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Коммерческое помещение 8 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 8 м²
Дуррес, Албания
Площадь 8 м²
Помещения расположены на первом этаже здания по соседству 1, в Дурресе. Помещения подходят д…
$51,847
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Коммерческое помещение 50 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 50 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается мебель и аксессуары для салона красоты, массажного кабинета, кабинета косметологии…
$17,747
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Коммерческое помещение 32 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 32 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Пространство расположено на первом этаже нового здания в Воллге рядом с 27-этажным зданием и…
$108,173
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Коммерческое помещение 13 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 13 м²
Дуррес, Албания
Площадь 13 м²
Этаж -1
Пространство расположено рядом с главной дорогой водоснабжения в Дурресе, очень близко к жел…
$21,109
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AFS Real Estate Management
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Коммерческое помещение 32 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 32 м²
Дуррес, Албания
Площадь 32 м²
Это пространство расположено на первом этаже нового здания в районе «Железнодорожный вокзал»…
$110,606
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Коммерческое помещение 57 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 57 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1
$131,740
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Lux Albania Home
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Коммерческое помещение 65 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 65 м²
Дуррес, Албания
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
🏢 Коммерческое пространство для продажи - ИЛИРИЯ БИЧ, Дюрре📍 Расположение: Iliria Beach, Dur…
$136,960
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REMIX REAL ESTATE
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Коммерческое помещение 42 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 42 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 12
Магазин расположен на первом этаже нового здания в Иш-Урт, Дуррес. Он имеет 41,62 м2 внутрен…
$79,498
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AFS Real Estate Management
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Типы недвижимости в Северной Албании

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