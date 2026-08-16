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Коммерческая недвижимость в Bashkia Himare, Албания

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Химара
3
3 объекта найдено
POTAM – ELITE HOTEL FOR SALE, READY FOR BUSINESS в Химара, Албания
POTAM – ELITE HOTEL FOR SALE, READY FOR BUSINESS
Химара, Албания
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 5
Недавно построенный отель Shesim, полностью оборудованный и готовый к эксплуатации. 📍 Распо…
$7,09 млн
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Century 21 Oksford
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Склад 15 м² в Palase, Албания
Склад 15 м²
Palase, Албания
Площадь 15 м²
Этаж -2/-2
Parking Post for sale at the Santorini Complex in Drimadhes! The parking lot has an area of…
$46,588
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Investment Realty Group
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Отель 1 200 м² в Gjilek, Албания
Отель 1 200 м²
Gjilek, Албания
Площадь 1 200 м²
? Герми? Площадь земельного участка: 8000м2? Площадь застройки: 1200м2▪️ Цена: 4,000,000 евр…
$4,60 млн
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NEXT REAL ESTATE
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