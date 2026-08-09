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Коммерческая недвижимость во Влёра, Албания

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Orikum
8
96 объектов найдено
Коммерческая недвижимость на продажу во Влёре, Албания в Влёра, Албания
Коммерческая недвижимость на продажу во Влёре, Албания
Влёра, Албания
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Коммерческое помещение на продажу во Влёре, на юге Албании. Если вы ждете идеальной возможно…
$150,248
НДС
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Albania Property Group
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🏬 2 COMMERCIAL UNITS FOR SALE NEAR AULONA LUNA PARK, VLORA. в Влёра, Албания
🏬 2 COMMERCIAL UNITS FOR SALE NEAR AULONA LUNA PARK, VLORA.
Влёра, Албания
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
🏬 2 КОММЕРЧЕСКИЕ УНИТЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ БЛИЗА АУЛОНЫ ЛУНА ПАРК, ВЛОРА.💰 Цена: €1 800 / м2➡️ Значи…
$255,550
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DES Real Estate
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Seafront Commercial Space For Sale In Lungomare Vlore Albania в Влёра, Албания
Seafront Commercial Space For Sale In Lungomare Vlore Albania
Влёра, Албания
Площадь 126 м²
Количество этажей 13
Продается коммерческое помещение на берегу моря в Лунгомаре, Влёра, Албания. Исключительная …
$818,529
НДС
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Albania Property Group
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English, Italiano
TekceTekce
HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA! в Radhime, Албания
HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA!
Radhime, Албания
Площадь 2 470 м²
Количество этажей 4
Продается: 4-этажный отель с удобной террасой, 1 цокольный этаж, бассейн, игровая площадка и…
$5,16 млн
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Century 21 Marina
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Офис 92 м² в Влёра, Албания
Офис 92 м²
Влёра, Албания
Площадь 92 м²
This service unit for sale in the Court District of Vlora presents a prime location for comm…
$172,971
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🆕💅🏻 FOR SALE AESTHETIC CENTER ACTIVITY NEAR THE “JANI MINGA” SCHOOL, VLORA в Влёра, Албания
🆕💅🏻 FOR SALE AESTHETIC CENTER ACTIVITY NEAR THE “JANI MINGA” SCHOOL, VLORA
Влёра, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 1
🆕💅🏻 ДЛЯ ПРОДАЖИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛИЗ ШКОЛЫ «ЖАНИ МИНГА», ВЛОРА💄 Этот бизне…
$9,364
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DES Real Estate
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Офис 43 м² в Влёра, Албания
Офис 43 м²
Влёра, Албания
Площадь 43 м²
An exceptional commercial property is now available for sale in the heart of Vlora City, pre…
$55,786
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Склад 15 м² в Влёра, Албания
Склад 15 м²
Влёра, Албания
Площадь 15 м²
Продается парковочное место площадью 15 м2, расположенное в очень востребованном районе рядо…
$21,015
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NEXT REAL ESTATE
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Ресторан, кафе 182 м² в Влёра, Албания
Ресторан, кафе 182 м²
Влёра, Албания
Площадь 182 м²
For Sale! Restaurant on Lungomare! The restaurant is located on the first coastline in the m…
$1,72 млн
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Коммерческое помещение 91 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 91 м²
Влёра, Албания
Площадь 91 м²
Отличное расположение, скоростная зона!Магазин продается в одном из самых частых районов гор…
$110,802
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NEXT REAL ESTATE
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Ресторан, кафе 130 м² в Влёра, Албания
Ресторан, кафе 130 м²
Влёра, Албания
Площадь 130 м²
Commercial unit 130 m² located on the ground floor of a newly completed building on Transbal…
$457,608
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Отель в Влёра, Албания
Отель
Влёра, Албания
Отель на продажу в холодной воде, с прекрасным видом на море. Отель имеет 1 этаж, где оборуд…
$1,92 млн
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NEXT REAL ESTATE
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Коммерческое помещение в Влёра, Албания
Коммерческое помещение
Влёра, Албания
Премиальное расположение: Начало Лунгомаре, ВлораПолностью действующий бизнес на продажу, го…
Цена по запросу
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NEXT REAL ESTATE
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Коммерческое помещение 245 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 245 м²
Влёра, Албания
Площадь 245 м²
Are you looking for the perfect location to start your business or expand your activity? Don…
$713,420
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Отель 300 м² в Влёра, Албания
Отель 300 м²
Влёра, Албания
Число комнат 7
Количество спален 7
Площадь 300 м²
Мы продаем отели в Лондоне, Влора.В одном из самых элитных и туристических районов города ли…
$1,72 млн
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Investment Realty Group
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HOTEL FOR SALE IN VLORE! в Влёра, Албания
HOTEL FOR SALE IN VLORE!
Влёра, Албания
Площадь 602 м²
Количество этажей 4
Отель расположен в районе с высоким пешеходным движением, очень близко к бульвару Влоре-Скел…
$1,76 млн
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Century 21 Marina
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🏡🌲 BUILDING + LAND FOR SALE IN SODĖ FOREST, VLORA в Влёра, Албания
🏡🌲 BUILDING + LAND FOR SALE IN SODĖ FOREST, VLORA
Влёра, Албания
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
🏡🌲 Строительство + земля для продажи в Соде Форест, ВЛОРА🌲 В одном из самых тихих и зеленых …
$234,664
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DES Real Estate
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Коммерческое помещение 48 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 48 м²
Влёра, Албания
Площадь 48 м²
Successful Investment on the Waterfront - Sale of Two Shops on the Waterfront! If you are l…
$138,377
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Коммерческое помещение в Влёра, Албания
Коммерческое помещение
Влёра, Албания
Two private parking spots available for sale on the underground floor of a new building loca…
$18,870
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Коммерческое помещение 50 м² в Orikum, Албания
Коммерческое помещение 50 м²
Orikum, Албания
Площадь 50 м²
✅ Стоимость: 105 000 евро✅ Расположение: Orikum, Vlore✅ Площадь: 50м2Район, где расположен м…
$121,150
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NEXT REAL ESTATE
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Коммерческое помещение 64 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 64 м²
Влёра, Албания
Площадь 64 м²
✅ Цена продажи: 3500 евро/м2✅ Расположение: Lungomare, Vlore✅ Площадь: 64м2Недвижимость расп…
$269,150
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NEXT REAL ESTATE
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Коммерческое помещение в Влёра, Албания
Коммерческое помещение
Влёра, Албания
🏢🔑 2-STOREY BUILDING + WAREHOUSE FOR SALE - KARABASH NEIGHBORHOOD, NEAR VLORA MUNICIPALITY.💰…
$807,183
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DES Real Estate
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Коммерческое помещение 46 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 46 м²
Влёра, Албания
Площадь 46 м²
В городе Влора, в развитом и часто посещаемом районе, бизнес-подразделение предлагается в ко…
$90,117
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Коммерческое помещение 37 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 37 м²
Влёра, Албания
Площадь 37 м²
Коммерческая недвижимость на продажу в Лунгомаре! Помещения для офиса, магазина или апартаме…
$96,003
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🏢 FOR SALE OR RENT BUSINESS ENVIRONMENT NEAR GAMA PROFESSIONAL, VLORA в Влёра, Албания
🏢 FOR SALE OR RENT BUSINESS ENVIRONMENT NEAR GAMA PROFESSIONAL, VLORA
Влёра, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
🏢 FOR SALE OR RENT BUSINESS ENVIRONMENT NEAR GAMA PROFESSIONAL, VLORA 🏷 Sale price: 80,00…
$93,980
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DES Real Estate
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🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA в Влёра, Албания
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA
Влёра, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA 🏷 Sale price: 2500 Euro…
$87,816
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DES Real Estate
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Отель 2 200 м² в Radhime, Албания
Отель 2 200 м²
Radhime, Албания
Площадь 2 200 м²
Эксклюзивный отель на продажу в Радхимэ, Влоре, в одном из самых востребованных и быстрораст…
$4,69 млн
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🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA. в Влёра, Албания
🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA.
Влёра, Албания
Площадь 65 м²
🏢 БИЗНЕС ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЛЯ ПРОДАЖИ БЛИЖНЕГО АМБУЛАНСА, ВЛОРА.💰 Цена: 270 000 евро / Total (об…
$314,052
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DES Real Estate
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🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE FORMER FISH PLANT, VLORA. в Влёра, Албания
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE FORMER FISH PLANT, VLORA.
Влёра, Албания
Площадь 115 м²
🏢 Бизнес-эксплуатация для продажи на бывшей рыбной фабрике, ВЛОРА.💰 Цена: 2500 евро / м2📐 Об…
$338,623
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DES Real Estate
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Ресторан, кафе 151 м² в Влёра, Албания
Ресторан, кафе 151 м²
Влёра, Албания
Площадь 151 м²
Cafe bar is located in the heart of Vlora, on the city boulevard. The bar is popular among y…
$261,827
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