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Албания
Коммерческая
Влёра
Коммерческая недвижимость в Влёра, Албания
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33 объекта найдено
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Коммерческая
Влёра, Албания
182 м²
1
€1,46 млн
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Коммерческая
Влёра, Албания
234 м²
€260,000
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Коммерческая
Влёра, Албания
86 м²
1
€400
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Коммерческая
Влёра, Албания
88 м²
1
ВОЗМОЖНОСТЬ! Продается сервисное подразделение в первой линии Lungomare. У сервисного подра…
€228,800
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Коммерческая
Влёра, Албания
43 м²
1
ВОЗМОЖНОСТЬ! Продается сервисное подразделение рядом с бульваром "Исмаил Кемали".Он организо…
€45,000
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Коммерческая
Влёра, Албания
50 м²
Магазин для долгосрочной аренды в Vlore !Помещение для магазина или офиса находится на 2-й л…
€300
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Коммерческая
Влёра, Албания
37 м²
Коммерческая недвижимость на продажу в Лунгомаре! Помещения для офиса, магазина или квартиры…
€81,400
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Коммерческая
Влёра, Албания
46 м²
Коммерческая недвижимость на продажу в Лунгомаре! Помещения для офиса, магазина или квартиры…
€101,200
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Коммерческая
Влёра, Албания
23 м²
Коммерческая недвижимость для продажи недалеко от порта Влёра, 22,5 метра2 с сертификатом.Он…
€38,000
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Коммерческая
Влёра, Албания
100 м²
ВОЗМОЖНОСТЬ! Продается сервисное подразделение недалеко от Булеварди Исмаил Кемали. Он орга…
€200,000
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Коммерческая
Влёра, Албания
40 м²
Сервисное подразделение, выполняющее функции Адвокатского бюро по продаже. Подразделение ра…
€68,000
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Коммерческая
Влёра, Албания
19 м²
ВОЗМОЖНОСТЬ! Сервисное подразделение для продажи в центре Влёры .Он организован в одной комн…
€34,200
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Коммерческая
Влёра, Албания
130 м²
ПРОДАЖА! Коммерческое пространство в городе Влёра. Расположен на первом этаже жилого дома, и…
€300,000
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Коммерческая
Влёра, Албания
397 м²
3
Отель продается в идеальном районе с фантастическим видом на море и город ,между тишиной и р…
€360,000
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Магазин в центре города, с Онлайн-показ
Влёра, Албания
40 м²
1
Предлагаем вам купить магазин во Влере, Албания. 40 квадратных метров и терраса 70 квадратн…
€48,000
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Отель 50 комнат с Онлайн-показ
Borsh, Албания
50
5 000 м²
Продается отель в Албании. Qeparo. Действующий бизнес на 53 номера, собственная территория. …
Цена по запросу
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Коммерческая с Онлайн-показ
Влёра, Албания
70 м²
Продаётся помещение общей площадью 70м2, расположена на 2-ом. 📍Влёра
€50,100
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Агентство
Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Коммерческая с Онлайн-показ
Влёра, Албания
75 м²
Продаётся помещение общей площадью 75 м2, расположена на 2-ом этаже с лифтом. 📍Влёра
€56,100
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Агентство
Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Коммерческая
Влёра, Албания
48 м²
ВОЗМОЖНОСТЬ! Продается сервисное подразделение рядом с "Али Деми" Highschoool.Он организован…
€38,000
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Коммерческая
Влёра, Албания
63 м²
Магазин для продажи на первой линии в районе Лунгомаре. Он состоит из поверхности 62,5 м2 и …
€99,600
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Коммерческая
Влёра, Албания
23 м²
Он расположен на второй линии Лунгомаре. Доступно для любых целей. Место для парковки являет…
€25,000
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Коммерческая
Влёра, Албания
80 м²
Магазин в аренду в населенном районе Влера. Магазин состоит из 80 метров в непосредственной …
€300
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Коммерческая
Влёра, Албания
56 м²
Магазин в аренду возле больницы во Влёре. Площадь окружающей среды составляет 55,5 м2, она о…
€300
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Коммерческая
Влёра, Албания
45 м²
Магазин расположен в центре Влоры. Он находится на втором этаже в лучшем и организованном ко…
€300
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Коммерческая
Влёра, Албания
84 м²
Супер вариант для инвестиций, Бар, офис, магазин, Салон - покупка коммерческой недвижимости …
€95,700
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Коммерческая
Влёра, Албания
287 м²
2-этажное здание на продажу в Бишти I Каллдремит. На первом этаже 137 м2 есть 3 магазина с с…
€107,000
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Коммерческая
Влёра, Албания
26 м²
Dyqan ne bishtin e kalldrim 26 м2 ne rrugen kryesore me fasade xhami 50% e ambjentit . Ambje…
€45,600
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Офис
Влёра, Албания
40 м²
2/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€42,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский
Коммерческая
Влёра, Албания
70 м²
1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€350,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский
Коммерческая
Влёра, Албания
151 м²
Кафе-бар расположен в самом сердце Влоры, на городском бульваре. Бар популярен среди молодеж…
€222,000
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