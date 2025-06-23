🏢 Продается коммерческое помещение на уровне -1, Пляж, Дуррес 📍 Коммерческое помещение в районе Пляж, Иллирия. Общая площадь: 333 м² Помещение открытого типа (open space), расположено на уровне -1 здания на главной улице. Подходит для различных видов деятельности. 🚗 Включает возможность добавить автомобиль в цену 📜 Документы: Недвижимость имеет всю документацию, проверенную агентством недвижимости и готова к продаже. 📲 Для дополнительной информации или для организации (онлайн/офлайн) просмотра, свяжитесь с нами!

Дуррес, Албания