Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Дуррес
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Дурресе, Албания

рестораны
5
отели
3
19 объектов найдено
Commercial premises for sale in Durrës! в Дуррес, Албания
Commercial premises for sale in Durrës!
Дуррес, Албания
Площадь 222 м²
Помещения расположены недалеко от улицы Муджо, Ульцинь, в новом здании, расположенном на -1 …
$182,868
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Помещение для бизнеса в Дуррес, Албания
Помещение для бизнеса
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
Готовы к онлайн или офлайн просмотру!  Для дополнительной информацией свяжитесь с нами!
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
🏢 Продается коммерческое помещение на уровне -1, Пляж, Дуррес 📍 Коммерческое помещение в районе Пляж, Иллирия. Общая площадь: 333 м² Помещение открытого типа (open space), расположено на уровне -1 здания на главной улице. Подходит для различных видов деятельности. 🚗 Включает возможность добавить автомобиль в цену 📜 Документы: Недвижимость имеет всю документацию, проверенную агентством недвижимости и готова к продаже. 📲 Для дополнительной информации или для организации (онлайн/офлайн) просмотра, свяжитесь с нами! в Дуррес, Албания
🏢 Продается коммерческое помещение на уровне -1, Пляж, Дуррес 📍 Коммерческое помещение в районе Пляж, Иллирия. Общая площадь: 333 м² Помещение открытого типа (open space), расположено на уровне -1 здания на главной улице. Подходит для различных видов деятельности. 🚗 Включает возможность добавить автомобиль в цену 📜 Документы: Недвижимость имеет всю документацию, проверенную агентством недвижимости и готова к продаже. 📲 Для дополнительной информации или для организации (онлайн/офлайн) просмотра, свяжитесь с нами!
Дуррес, Албания
Количество этажей 1
🏢 Продается коммерческое помещение на уровне -1, Пляж, Дуррес 📍 Коммерческое помещение в ра…
$311,144
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
SUPER LUXURY APART-HOTEL FOR SALE WITH SEA FRONT VIEW IN THE CENTER OF DURRES! в Дуррес, Албания
SUPER LUXURY APART-HOTEL FOR SALE WITH SEA FRONT VIEW IN THE CENTER OF DURRES!
Дуррес, Албания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Super Apart-Hotel с 5 апартаментами-студиями в районе новой Порт-Роуд, ДурресЭтот апарт-отел…
$635,744
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Продаётся коммерческое помещение в центре города! в Дуррес, Албания
Продаётся коммерческое помещение в центре города!
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Площадь 195 м²
Площадь: 195 м² Описание: Просторный зал 2 санузла Помещение н…
$316,798
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Продается двухэтажное здание в Шкозет, Дуррес! в Дуррес, Албания
Продается двухэтажное здание в Шкозет, Дуррес!
Дуррес, Албания
Площадь 3 400 м²
Количество этажей 1
🏢 Продается двухэтажное здание в Шкозет, Дуррес! 📍 Площадь участка: 3400 м² | Площадь здани…
$1,66 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Продается готовый бизнес (Ресторан/кафе/бар) в Дуррес, Албания
Продается готовый бизнес (Ресторан/кафе/бар)
Дуррес, Албания
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Готовы к онлайн или офлайн просмотру!  Для дополнительной информацией свяжитесь с нами!
$529,772
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Коммерческое помещение в районе Пляж, на первой линии у моря в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение в районе Пляж, на первой линии у моря
Дуррес, Албания
Площадь 195 м²
Количество этажей 1
🏢 Коммерческое помещение в районе Пляж, на первой линии у моря 📍 Общая площадь: 195 м² …
$729,632
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Склады на продажу в районе Спиталлы, на главной дороге! в Дуррес, Албания
Склады на продажу в районе Спиталлы, на главной дороге!
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Площадь участка: 510 м² Площадь застройки: 260 м² Характеристики: Здание разделено…
$232,008
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Коммерческое помещение 80 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 80 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
🏢 Офисное помещение в открытом формате (Open space) 📍 2-й этаж здания, расположенного на гл…
$143,126
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Коммерческое помещение на продажу в центре Дурреса в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение на продажу в центре Дурреса
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
🏢 Коммерческое помещение на продажу в центре Дурреса 📍 Общая площадь: 50 м² | Чистая площад…
$104,095
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Продаётся коммерческое помещение на первом этаже вместе с гаражом с ролетами на -1 этаже в районе Ish-Urt! в Дуррес, Албания
Продаётся коммерческое помещение на первом этаже вместе с гаражом с ролетами на -1 этаже в районе Ish-Urt!
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Площадь помещения: 50 м² (чистая) Подходит для: Медицинских или стоматологических кл…
$89,639
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Commercial premises for sale in the Durres Train Station Garden!! в Дуррес, Албания
Commercial premises for sale in the Durres Train Station Garden!!
Дуррес, Албания
Площадь 140 м²
Продается помещение в саду железнодорожного вокзала в Дурресе площадью 140 м2.Бар расположен…
$623,213
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Ресторан, кафе 400 м² в Дуррес, Албания
Ресторан, кафе 400 м²
Дуррес, Албания
Площадь 400 м²
Продается Бар-Лаунж в районе Волги. Недвижимость продается как среда и как деятельность. Он …
$514,050
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Коммерческое помещение 600 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 600 м²
Дуррес, Албания
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
$763,090
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения
English, Русский, Українська
Telegram Написать в Telegram
Бар Ресторан Отель в Дуррес, Албания
Бар Ресторан Отель
Дуррес, Албания
Количество этажей 2
Готовы к онлайн или офлайн просмотру!  Для дополнительной информацией свяжитесь с нами!
$584,957
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Коммерческое помещение 103 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 103 м²
Дуррес, Албания
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
Commercial unit no. 6, Durrës, located in a 9-storey building with a net area of 100 m² and …
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Отель 700 м² в Дуррес, Албания
Отель 700 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 15
Площадь 700 м²
Продается отель на первой береговой линии, р-н Plazh в городе Дуррес. Отель состоит из 15 но…
$1,73 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения
English, Русский, Українська
Telegram Написать в Telegram
Отель в Дуррес, Албания
Отель
Дуррес, Албания
Число комнат 44
$1,94 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения
English, Русский, Українська
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти