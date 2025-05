Квартира в новостройке Vela Dorchester Collection

Рожденная на латыни для «паруса», VELA величественно привлекает нас к новым высотам изысканности, красоты и дизайна.

Чтобы обеспечить знаковый статус, качество и ценность, OMNIYAT курирует партнерские отношения с светилами отрасли, включая выдающуюся группу гостеприимства Dorchester Collection. Занимая самые востребованные места, объекты OMNIYAT, управляемые Dorchester Collection, предназначены для создания превосходной отдачи от инвестиций и предоставления каждому владельцу гарантии проживания в специальном повышенном пространстве, которое отражает их личность, достижения и гармонию для их будущего.

Адрес, который говорит о томах Захватывающе расположенный в районе Бурдж-Халифа, VELA является последним дополнением к предстоящему ультра-роскошному набережной OMNIYAT, курируемому по усмотрению и проницательности определяющим разработчиком Дубая. Опираясь на успех соседнего отеля и резиденций Lana, Dorchester Collection, Дубай, и вдохновленный видением OMNIYAT изменить залив Мараси, VELA воплощает в себе более высокие сферы возможностей и изысканности, которые призваны определить это знаковое место назначения.

Двойственность города и моря

Сфера переосмысленных перспектив

Восхождение высоко над мягким потоком залива Мараси, VELA, Dorchester Collection, Дубай, является праздником современной набережной, живущей в Дубае.

СОСТОЯНИЕ К СУБЛИМУ

Поднимаясь на 150 метров, 38 резиденций VELA включают роскошные пентхаусы и трех- и четырехкомнатные апартаменты. Башня увенчана Дворцом Неба, расположенным на трех этажах с двумя бассейнами, большими террасами, частным спортзалом и меджлисом.

Переосмысленный подход к городской жизни

Каждая из резиденций VELA представляет собой беспрецедентные внутренние помещения, окна от пола до потолка, обширные террасы и угловые бассейны в форме L с видом на потрясающие виды на пристань для яхт, культовый Бурдж-Халифа и центр Дубая.

Стремитесь к безмятежности

Отдыхайте в бассейне с бесконечными кругами, который, кажется, легко плавает над пристанью для яхт, восхищаясь городским пейзажем и обширными видами на воду.

Это дополняется тренажерным залом с тройной высотой с панорамными видами, кинозалом, детскими игровыми зонами, конференц-залами и частным спа-салоном и салоном.

Lifestyle поставщик

Стиль комфорта и легкости ждет от легендарного сервиса Dorchester Collection. Домовладельцы наслаждаются роскошью и свободой частного дома с дополнительным удобством и престижем исключительного пятизвездочного обслуживания, а также эксклюзивными удобствами, соответствующими этой репутации мирового класса.

Удобства VELA

Главная / VIP & Marina Lobby

• Бассейн Infinity-Edge Lap

• Трехэтажный спортзал

• Спа-люкс и салон

• Детская комната / Cinema Room

• конференц-залы и гостиная

• Безопасность

• Валет

• Отель The Lana, Dorchester Collection, Дубай

• Пляжный клуб One at Palm Jumeirah Dorchester Collection в Дубае

- Классика

• Общее обслуживание и уборка территории

• Консьерж 24/7

• Услуги Doorman и Porter

Парковка Valet

• Спасатель и тренажерный зал

• 24/7 Безопасность

А Ла Карт

• Домашнее хозяйство

• прачечная

• техническое обслуживание

• Услуги общественного питания на заказ

• Одноразовые обеденные мероприятия и функции

• Флористические услуги

• Бронирование, бронирование и назначения

• Пятизвездочный опыт дома



Легендарное гостеприимство Dorchester Collection славится своей элегантностью и изысканностью в международных отелях, таких как The Dorchester, Hotel Plaza Athénée и The Beverly Hills Hotel. С 1931 года группа расширила свое портфолио, включив в него 10 престижных отелей, расположенных в самых оживленных городах мира, включая Париж, Милан, Рим, Лос-Анджелес и Дубай. OMNIYAT и Dorchester Collection тесно сотрудничали, чтобы представить The Lana, Dorchester Collection, Dubai - первый набег бренда в регион и его десятый отель по всему миру.