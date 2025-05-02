Квартира в новостройке Vela Dorchester Collection

Рожденная на латыни для «паруса», VELA величественно привлекает нас к новым высотам изысканности, красоты и дизайна.
Чтобы обеспечить знаковый статус, качество и ценность, OMNIYAT курирует партнерские отношения с светилами отрасли, включая выдающуюся группу гостеприимства Dorchester Collection. Занимая самые востребованные места, объекты OMNIYAT, управляемые Dorchester Collection, предназначены для создания превосходной отдачи от инвестиций и предоставления каждому владельцу гарантии проживания в специальном повышенном пространстве, которое отражает их личность, достижения и гармонию для их будущего.
Адрес, который говорит о томах Захватывающе расположенный в районе Бурдж-Халифа, VELA является последним дополнением к предстоящему ультра-роскошному набережной OMNIYAT, курируемому по усмотрению и проницательности определяющим разработчиком Дубая. Опираясь на успех соседнего отеля и резиденций Lana, Dorchester Collection, Дубай, и вдохновленный видением OMNIYAT изменить залив Мараси, VELA воплощает в себе более высокие сферы возможностей и изысканности, которые призваны определить это знаковое место назначения.
Двойственность города и моря
Сфера переосмысленных перспектив
Восхождение высоко над мягким потоком залива Мараси, VELA, Dorchester Collection, Дубай, является праздником современной набережной, живущей в Дубае.
СОСТОЯНИЕ К СУБЛИМУ
Поднимаясь на 150 метров, 38 резиденций VELA включают роскошные пентхаусы и трех- и четырехкомнатные апартаменты. Башня увенчана Дворцом Неба, расположенным на трех этажах с двумя бассейнами, большими террасами, частным спортзалом и меджлисом.
Переосмысленный подход к городской жизни
Каждая из резиденций VELA представляет собой беспрецедентные внутренние помещения, окна от пола до потолка, обширные террасы и угловые бассейны в форме L с видом на потрясающие виды на пристань для яхт, культовый Бурдж-Халифа и центр Дубая.
Стремитесь к безмятежности
Отдыхайте в бассейне с бесконечными кругами, который, кажется, легко плавает над пристанью для яхт, восхищаясь городским пейзажем и обширными видами на воду.
Это дополняется тренажерным залом с тройной высотой с панорамными видами, кинозалом, детскими игровыми зонами, конференц-залами и частным спа-салоном и салоном.
Lifestyle поставщик
Стиль комфорта и легкости ждет от легендарного сервиса Dorchester Collection. Домовладельцы наслаждаются роскошью и свободой частного дома с дополнительным удобством и престижем исключительного пятизвездочного обслуживания, а также эксклюзивными удобствами, соответствующими этой репутации мирового класса.
Удобства VELA
Главная / VIP & Marina Lobby
• Бассейн Infinity-Edge Lap
• Трехэтажный спортзал
• Спа-люкс и салон
• Детская комната / Cinema Room
• конференц-залы и гостиная
• Безопасность
• Валет
• Отель The Lana, Dorchester Collection, Дубай
• Пляжный клуб One at Palm Jumeirah Dorchester Collection в Дубае
- Классика
• Общее обслуживание и уборка территории
• Консьерж 24/7
• Услуги Doorman и Porter
Парковка Valet
• Спасатель и тренажерный зал
• 24/7 Безопасность
А Ла Карт
• Домашнее хозяйство
• прачечная
• техническое обслуживание
• Услуги общественного питания на заказ
• Одноразовые обеденные мероприятия и функции
• Флористические услуги
• Бронирование, бронирование и назначения
• Пятизвездочный опыт дома
Легендарное гостеприимство Dorchester Collection славится своей элегантностью и изысканностью в международных отелях, таких как The Dorchester, Hotel Plaza Athénée и The Beverly Hills Hotel. С 1931 года группа расширила свое портфолио, включив в него 10 престижных отелей, расположенных в самых оживленных городах мира, включая Париж, Милан, Рим, Лос-Анджелес и Дубай. OMNIYAT и Dorchester Collection тесно сотрудничали, чтобы представить The Lana, Dorchester Collection, Dubai - первый набег бренда в регион и его десятый отель по всему миру.